RTÜK Üyesi Davulcu, Düzce\'de TV\'lerin reklam pastasının yüzde 20\'ye düştüğünü söyledi

Düzce'de lise öğrencileri ile bir araya gelen Radyo ve Televizyon (RTÜK) Üst Kurul Üyesi Hasan Davulcu, "RTÜK olarak Türk televizyonlarını ayakta tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Düzce'de Fen ve Teknolojileri Hafız Anadolu Lisesinde düzenlenen Medya Dezenformasyonu ve Gençlik konulu söyleşi programına katılan Davulcu öğrencilerin çeşitli sorularına cevap verirken, Türk televizyonlarının ayakta kalmaya çalıştığını vurguladı. Davulcu, "Reklam pastası yüzde 100 iken dijital medya devreye girince reklam pastası televizyonlarda yüzde 20'lere kadar düştü. Yüzde yirmilik bir dilimin bütün televizyonlar bölüşmeye çalışıyorlar. RTÜK bir taraftan bütün medya sektörünü yaşatmak, ayakta tutmak gibi bir görev yapar. Sadece yok etmek, ceza vermek değil. Dolayısıyla toplumun beklentileriyle medya sektörünün beklentilerini ortada bir yerde buluşturup orayı dengelemek, orayı denetlemek ve yönetmek gibi görevi var. Bu sistem sadece Türkiye'de değil. Nasıl dizilerimizi, programlarımızı şu an Türkiye Cumhuriyeti olarak Afrika'ya ihraç ediyorsak biz de bir yerlerden alıyoruz. Aslında bugün bir şeyi kaldırdığınızda yerine gelecek şeyi az ya da çok tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.