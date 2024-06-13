Ruhsatsız ve hijyen kurallarına uymayan süt ürünleri imalathanesi mühürlendi - Son Dakika
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Yerel

Ruhsatsız ve hijyen kurallarına uymayan süt ürünleri imalathanesi mühürlendi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız ve hijyen kurallarına uymayan bir süt ürünleri imalathanesini mühürledi. İşletme, temiz içme suyu, atık su ve kanalizasyonunun yeterli arıtımı ve bertarafı olmadığı gibi haşere de bulunduruyordu.

13.06.2024 19:28
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Süt ürünleri imalathanesinde mide bulandıran görüntülere zabıta mührü

Ruhsatsız işletmede haşere tespit edildi, temiz içme suyu, atık su ve kanalizasyonunun yeterli arıtımı ve bertarafı olmadığı belirlendi

ANTALYA - Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda ve hijyen denetimleri esnasında tespit ettikleri ruhsatsız, merdiven altı üretim yapan ve hijyen kurallarına uymayan bir işletmeyi mühürledi.

Alanya Belediyesi'nin kent genelindeki gıda ve hijyen denetimleri aralıksız sürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tüm işletmelerde denetim yaparak, halk sağlığını tehdit eden ve ruhsatsız olarak çalışan işletmelere tutanak tutarak, Encümen'e sevk ediyor. Kestel Mahallesi'nde faaliyet gösteren süt ve süt ürünleri imalathanesine giden ekipler, işletmede yapılan denetimler sonucu; işyerinin açma ve çalışma ruhsatının olmadığını belirledi. Ayrıca hijyen koşullarına ve sanitasyon (temiz içme suyu, atık su ve kanalizasyonunun yeterli arıtımı ve bertarafı) şartlarına uymadığı, işletme içerisinde haşere olduğu, sağlıksız şartlarda üretime devam ettiği ve gıda kodeksine uygunsuz çalıştığı tespit edilen işletmeye tutanak tutularak, mühürlendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ruhsatsız ve hijyen kurallarına uymayan süt ürünleri imalathanesi mühürlendi - Son Dakika

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