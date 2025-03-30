Rus Şef Yana'nın Huzur Yolculuğu - Son Dakika
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Yerel

Rus Şef Yana'nın Huzur Yolculuğu

Rus Şef Yana\'nın Huzur Yolculuğu

7 yıl önce Türkiye'ye yerleşen Yana, İslamiyet'i seçti ve gastronomi alanında şef oldu.

30.03.2025 10:03
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Rus Yana, 7 yıl önce geldiği Türkiye'de İslamiyet'i seçti ve 'huzuru' buldu. Otobüste kendisine hediye edilen bir kitabı okuyarak hidayete eren 31 yaşındaki Yana, şu an gastronomi alanında şef olarak çalışıyor.

Rus bir anne ve babanın kızı olarak Türkmenistan'da doğan Yana, 7 yıl önce geldiği Türkiye'de bir Türk ile dünya evine girdi. 1 çocuk annesi Yana Aydemir, Samsun'da bir süre ticaretle uğraştı, farklı meslek kollarında çalıştı. Gastronomi alanında şef olan Yana Aydemir, Samsun'da özel bir restoranda dünyaca ünlü lezzetleri insanlara tanıtmaya çalışıyor. Samsun'u çok sevdiğini söyleyen Yana, 'huzura' yolculuğunu anlattı.

"Artık sabah ezanından önce kalkıyorum, normalde bomba düşse kalkmam"

Yedi sene önce Türkiye'ye geldiğini ve Müslüman olduğunu hatırlatan Yana, "İslam, 13-14 yaşlarımda sürekli aklımdaydı ve bana çok yakındı. 4 ay önce güzel bir Cuma günüydü. İş yerinden çıktım. Çocuğum ve arkadaşım ile birlikte otobüse bindim. Hava gerçekten çok güzeldi. Otobüste karşı tarafımda konuşmayan bir amca vardı. Amca bana bir kitap uzattı. Samsun'da sürekli görebileceğiniz bir şey. İnsanlar bir şey uzatıyor ama karşılığında para istiyorlar. O yüzden ben görmemezlikten geldim. Sonra kitabı çocuğuma hediye etti. 'Namaz Kitabı' yazıyordu. O sırada güneş camdan kitaba vuruyordu. Ben bunu bir işaret olarak algıladım. Çok heyecanlandım. Artık sabah ezanından önce kalkıyorum. Normalde bomba düşse kalkamam. Uykuyu o kadar çok seviyorum. Namaz ise benim için sadece ibadet değil, hayatın koşuşturmasına karşı ruhumun verdiği cevaptır. Bir kadının zihni çok seslidir. Erkek bir şeyi düşünürken, kadın belki yüzlercesini düşünür. Bazen o kadar çok düşünürüz ki, kendi düşüncelerimizden bile korkarız. Çünkü biliriz ki biz düşüncelerimizle geleceğimizi inşa ederiz. İşte bu yüzden bazen durmak, yavaşlamak, sakinleşmek ve yeniden toprağa basmak gerekir. Bu duruş abdestle başlar. Soğuk suyla ellerini, yüzünü, ayaklarını yıkamak bedeni değil, zihni de arındırır. Sonra ise namaz sessizlikte, secdede, yalnızca sen ve Rabb'in" dedi.

"Samsun'da olmayan lezzetleri insanlara tanıtmaya çalışıyorum"

Gastronomi ve dünya mutfağı üzerine şef olan Yana Aydemir, Samsun'da olmayan lezzetleri insanlara tanıtmaya çalıştığını söyledi. Yana, "Türkiye'de evlendim ve burada kalmaya karar verdim. Samsun'un seviyorum. Türkiye'de birçok yeri gezdim ama burada yaşamayı tercih ettim. Samsun çok hızlı büyüyen bir şehir. Burada çok fazla yabancı var. Ruslar çok fazla. Artık kruvaziyer gemi de geliyor. Bu turistlerin, öğrenciler sayesinde çok daha hızlı büyümeye başladık. Restoran kısmında çok fazla rakip olmaya başladı ve bu iyi bir şey. Kalite de o kadar artacak. Ben 7 senedir yemek konusunda uğraşıyorum. Biraz zorluk çekiyorum. Samsun'un damak lezzetleri aynı olduğu için ben Fransız, İtalyan mutfağı gibi farklı kültürleri insanlarla tanıştırıyorum. İnsanlar korkmuyorlar ve alışmaya başladılar" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rus Şef Yana'nın Huzur Yolculuğu - Son Dakika

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