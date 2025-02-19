Ruslar Türkçe Kurslarına Yoğun İlgi Gösteriyor - Son Dakika
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Yerel

Ruslar Türkçe Kurslarına Yoğun İlgi Gösteriyor

Ruslar Türkçe Kurslarına Yoğun İlgi Gösteriyor

Gazipaşa'da yabancılar için düzenlenen Türkçe kursları, özellikle Rus yerleşiklerde rağbet görüyor.

19.02.2025 16:32
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürlüğünce düzenlenen "Türkçe" kurslarına özellikle Rus uyruklu yerleşik yabancılar yoğun ilgi gösteriyor.

Gazipaşa Halk Eğitimi Merkezi binasında, ilçede yerleşik yaşayan yabancı uyruklulara yönelik gerçekleştirilen 3 aylık kurslarda Türkçe konuşma, okuma ve yazma öğretiliyor. Kurslara Rusların ağırlıkta olduğu yerleşik yabancılar katılıyor. Yabancılar kendilerini daha iyi ifade edebilmek, ilçeye ve sosyal hayata uyum sağlamak için dersleri aralıksız takip ediyor.

Gazipaşa Halk Eğitimi Merkezi (HEM) Müdürü İlyas Yılmaz, yerleşik yabancıların Türkçe kurslarına yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Talepler doğrultusunda çeşitli seviyelerde yılda 3, 4 kez kurs açtıklarını belirten Yılmaz, "İlçemizde çok sayıda yerleşik yabancı ikamet ediyor. Genelde emekli olduktan sonra yerleşen çok. Özellikle kış dönemi Türkçe kursumuza Ruslar tarafından yoğun bir talep oluyor" dedi.

Eğitmen ve Yeminli Tercüman Zekiye Uğur ise kurslara katılan yerleşik yabancıların Türkçe öğrenerek topluma daha çabuk uyum sağladıklarını dile getirerek, "Derslerime gelen yabancılar uzun süre Gazipaşa'da ikamet ediyor ve dersleri çok sıkı takip ediyorlar. 40 saatlik planlanan derslerimiz çok eğlenceli geçiyor. Türkçe öğrenmelerinin kendilerine de ciddi katkı sağladığını ifade ediyorlar. Derslerimizi bazen sınıfta bazen de açık havada işleyebiliyoruz. Türkçe öğrendikleri için çok mutlu oluyorlar" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ruslar Türkçe Kurslarına Yoğun İlgi Gösteriyor - Son Dakika

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