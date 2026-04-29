"Rüşvet" Suçlamasından Yargılanan Eski Edirne Belediyesi İmar Müdürü ve Belediye Meclis Üyesi İlk Duruşmada Tahliye Edildi

(EDİRNE) - Edirne'de bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde "rüşvet" almakla suçlanan eski Edirne Belediyesi İmar Müdürü D.A. ile Belediye Meclis Üyesi N.M'nin yargılanmasına başlandı. Mahkeme, sanıkların tahliyelerine karar verdi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da 14 adrese geçen aylarda eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

"Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "rüşvet" ve "dosya gizliliğini ihlal" suçlamaları ile yürütülen soruşturma kapsamında, Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A, Belediye Meclis Üyesi N.M, Edirne Adliyesi çalışanı E.E.K. ve U.Ç. ile bir gece kulübünün ortak ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı."

Şüphelilerden 2'si tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İki adliye çalışanı şüphelinin dosyası ayrılırken, diğer şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma sonucunda takipsizlik kararı verilmişti.

Haklarında dava açılan eski Edirne Belediyesi İmar Müdürü D.A. ile Belediye Meclis Üyesi N.M'nin yargılanmasına Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu iki sanığın da adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, diğer sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol şartının devamına hükmederek davayı 1 Temmuz 2026'ya erteledi.