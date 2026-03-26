İngilizlerden bomba iddia: Rusya, İran'a İHA sevkiyatına başladı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngilizlerden bomba iddia: Rusya, İran'a İHA sevkiyatına başladı

26.03.2026 08:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiliz basını, Rusya'nın bu ay itibarıyla İran'a insansız hava aracı (İHA) sevkiyatına başladığını öne sürdü. Sevkiyatın gıda ve tıbbi malzemeleri de içerdiği ve bu ay sonunda tamamlanacağı belirtildi. Moskova'nın bu adımının İran'ın askeri kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. 

Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırılan habere göre; Rusya'nın bu ay itibarıyla İran'a İHA sevkiyatına başladığı bildirildi. İHA'ların yanı sıra gıda ve tıbbi malzemeleri de içeren sevkiyatın aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve bu ay sonunda tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. 

"UYDU GÖRÜNTÜLERİ SAĞLADILAR"

Moskova'nın Tahran'a daha önce istihbarat desteği ve uydu görüntüleri sağladığı hatırlatılarak, silah desteğinin ise 28 Şubat'ta başlayan savaşın başından bu yana ilk olduğu vurgulandı.

"İRAN'IN ASKERİ KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMEYİ PLANLIYORLAR"

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş için 2023 yılından bu yana İran tasarımı İHA'lar ürettiği hatırlatılan haberde, Moskova'dan Tahran'a yapılan bu son sevkiyatın İran'ın askeri kapasitesini güçlendirmeyi ve rejimi istikrara kavuşturmayı amaçladığı öne sürüldü. İsrail'in son dönemde Hazar Denizi'ndeki İran hedeflerine düzenlediği saldırıların da Rusya ile İran arasındaki bu askeri ve lojistik transferleri sekteye uğratmayı amaçladığı iddia edildi.

KREMLİN'DEN YANIT

Rusya yönetiminin söz konusu iddiayla ilgili yanıtına da yer verilen haberde, bir Kremlin sözcüsünün "Şu anda ortalıkta dolaşan pek çok asılsız haber var. Doğru olan tek şey ise, İran yönetimiyle diyaloğumuzu sürdürdüğümüzdür" dediği aktarıldı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Orta Doğu, Güvenlik, Moskova, Savunma, Yerel, Rusya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234 1234:
    süper iyi yapmış putin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 09:09:57. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.