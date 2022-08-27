Rusya'nın Ryazan bölgesindeki orman yangını 19 bin 280 hektarlık alana yayıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki orman yangını 19 bin 280 hektarlık alana yayıldı

27.08.2022 16:15
Rusya'nın Ryazan bölgesindeki orman yangını 19 bin 280 hektarlık alana yayıldı

Rusya'nın Ryazan bölgesinde çıkan orman yangınlarında 19 bin 280 hektarlık alan kül oldu.

Rusya'nın Ryazan bölgesinde çıkan orman yangınlarında 19 bin 280 hektarlık alan kül oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın yaklaşık 200 kilometre güneyindeki Ryazan bölgesinde başlayan orman yangınları devam ediyor. Yaklaşık 10 bin personel, 20'ye yakın hava ve yüzlerce kara aracıyla alevlere müdahale edilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ana kadar toplam 19 bin 280 hektarlık alanın tamamen yandığı bildirildi. Alevler aynı zamanda kırsal bölgelerdeki yerleşim alanlarını tehdit ederken, 3 yerleşim alanında yaşayanlar otobüslerle tahliye edildi.

Yangından yükselen duman Moskova bölgesine ulaştı

Ryazan bölgesindeki orman yangınları henüz kontrol altına alınamazken, çıkan duman rüzgarın etkisiyle Moskova bölgesine ulaştı. Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov ve başkent Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yangınların yol açtığı riski hem havadan hem de oluşturulan karargahtan birlikte takip ediyor. Alevler Moskova'ya ilerlemeye devam ederken, Moskova Belediye Başkanı Sobyanin önlemlerin arttırıldığını söyledi. Rus meteoroloji uzmanı Aleksandr Sinenkov, Moskova üzerindeki kül ve kokunun önümüzdeki hafta ortasına doğru dağılacağını söyleyerek, "Pazartesi gününden itibaren rüzgarın yönü kuzeybatı yönüne doğru değişecek. Dolayısıyla o güne kadar dağılmayan duman rüzgarın etkisiyle ters yöne dağılacak" dedi. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Bayraktar kardeşler, Rusya'ya SİHA satacaklar mı? Cevapları çok net! Bayraktar kardeşler, Rusya'ya SİHA satacaklar mı? Cevapları çok net! Napoli'de mücevher tasarımcısı olarak tanınan kadının, Rus casusu olduğu öne sürüldü Napoli'de mücevher tasarımcısı olarak tanınan kadının, Rus casusu olduğu öne sürüldü
Kaynak: İHA

Moskova, Rusya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rusya'nın Ryazan bölgesindeki orman yangını 19 bin 280 hektarlık alana yayıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:00 Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler
16:00 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak
15:40 Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur
15:17 Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük
14:34 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı
14:04 İbrahim Tatlıses dahil 8 kişi ölümden dönmüştü! Alkollü çıkan kamyon şoförü salıverildi
14:03 Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar
14:03 Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı!
13:56 Oyuncu Ahu Tuğba, nafaka sebebiyle mahkemelik olduğu Cem Yılmaz'la ilgili soruları cevapsız bıraktı
13:55 Yorumcu Gürcan Bilgiç'ten canlı yayında skandal gaf: Ermeni takımı değil mi o?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 16:15:15. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'nın Ryazan bölgesindeki orman yangını 19 bin 280 hektarlık alana yayıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement