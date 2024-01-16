 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rusya, Türk Tırlarının Belarus'a geçişine izin vermiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, Türk Tırlarının Belarus'a geçişine izin vermiyor

Rusya'daki Krasnyi Kamen sınır kapısında bekleyen 100'e yakın Türk tırı, geçiş izni alamıyor. Tır şoförleri, yoğun kar yağışı ve -20 derece hava koşullarında yardım bekliyor. Rus askerlerinin 'geri dönün' demesi üzerine tırlar gümrük kapısında bekletiliyor. Şoförler, su, yiyecek ve mazot sıkıntısı yaşadıklarını belirtiyor.

16.01.2024 - 14:20,
Abone Ol

MEHMET MUCAHİT CEYLAN

Türkiye'den aldıkları yükleri Rusya üzerinden Belarus'a götüren ve geri dönmek isteyen 100'e yakın Türk tırının, Rusya'daki Krasnyi Kamen bölgesinde bulunan sınır kapısından geçişine izin verilmiyor. 7 gündür tampon bölgede yoğun kar yağışı altında ve -20 dereceyi bulan hava koşullarında bekleyen tır şoförleri yetkililerden yardım istiyor.

Türkiye'den aldıkları yükleri Azerbeycan- Gürcistan ve Rusya üzerinden Belarus'a götüren ve geri dönmek için yola çıkarak Belarus gümrüğünden geçen Türk tırları, Rusya sınırındaki gümrük kapısından içeri alınmıyor. Telefonla bilgi veren tır şoförlerinden Baki Aksoy, Rusya sınırında bulunan Krasnyi Kamen bölgesindeki tampon bölgede -20 dereceyi bulan soğukta beklediklerini, hem kendilerinin hem de arabalarının donmaması için motorlarını hiç stop ettirmediklerini, gümrük kapısındaki Rus askerlerinin hiçbir açıklama yapmadan 'geri dönün' dediklerini aktardı. 100'e yakın Türk tırının beklediğini belirten Aksoy, Rusların sadece Türk tırlarına müsaade etmediklerini de söyledi.

"KİMİNİN SUYU VE YİYECEĞİ YOK BİR ÇARE BİR YARDIM LÜTFEN"

Tır şoförü Emin Çinko ise  su, yiyecek ve mazotlarının azaldığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu gördüğünüz tüm şoför arkadaşlar İranlısı, Azerisi, Türk'ü hepsi var içinde. 5 günden fazladır Belarus gümrüğünde bekletiliyoruz, bir açıklama yok, bir sorumlu yok, kiminin parası kalmadı, kiminin suyu ve yiyeceği yok, tuvalet ihtiyaçlarını bile zar zor gideriyorlar. Bunlara bir çare bir yardım lütfen. Başka bir gümrük de açılsa yine problemdir, 600 kilometre başka bir gümrüğe gitmeleri de sorundur. Hem mazot sorunumuz var hem yolda polisle sıkıntı yaşayacağız yine, mümkünse bulunduğumuz gümrük açılsın buradan çıkalım. Burada yüzlerce şoför var."

Bir başka tır şoförü Ali Öztürk ise "Yasak olduğu halde hala Samur'dan buraya Belarus'a araba gönderiyorlar, yasaksa oradan kapatsınlar göndermesinler, şu an Samur'dan gelen mandalina yüklü arabalar var ve burası ise yasak diyor" şeklinde konuştu.

Rusya, Türk Tırlarının Belarus\'a geçişine izin vermiyor
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Belarus, Rusya, Ulaşım, Dış Politika, Hava Durumu, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rusya, Türk Tırlarının Belarus'a geçişine izin vermiyor - Son Dakika


14:16
Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var

Son Dakika
14:16 Özgür Özel'den İYİ Parti'ye ''bildiri'' çağrısı: Aksi taktirde üzüleceğiz
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:50:11. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya, Türk Tırlarının Belarus'a geçişine izin vermiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement