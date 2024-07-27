Rusya'ya ait savaş gemileri Küba'yı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Rusya'ya ait savaş gemileri Küba'yı ziyaret etti

Rus donanmasının Baltık Filosu'na bağlı savaş gemileri Küba'nın başkenti Havana'ya demir attı. Gemilerin Salı günü yeniden yola çıkmasının beklendiği belirtilerek, gemiler arasında devriye gemisi Neustrahimiy, petrol tankeri Yelna ve eğitim gemisi Smolniy'nin bulunduğu aktarıldı. Eğitim gemisi Smolniy'nin yarın ve pazartesi günleri halk tarafından ziyaret edilebileceği açıklandı. Küba Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin rutin olduğu ifade edildi. Rusya'ya ait savaş gemileri en son haziran ayında Küba'yı ziyaret etmişti. ABD Kuzey Komutanlığı, 'Rusya'nın Atlantik'teki konuşlanmaları ABD için doğrudan bir tehdit ya da endişe oluşturmuyor' ifadelerini kullanarak, Kuzey Amerika'daki tüm hareketlerin izlendiğini ekledi. Öte yandan, en son 12 Haziran'da Rus donanmasına ait Kazan adlı Yasen sınıfı nükleer güçle çalışan seyir füzesi denizaltısı, Amiral Gorshkov adlı firkateyn, Akademik Pashin adlı yakıt gemisi ve Nikolay Chiker adlı römorkör, Küba'nın başkenti Havana'ya demir atmıştı.

27.07.2024 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'ya ait savaş gemileri bir kez daha Küba'yı ziyaret etti.

Rus donanmasının Baltık Filosu'na bağlı savaş gemileri Küba'nın başkenti Havana'ya demir attı. Gemilerin Salı günü yeniden yola çıkmasının beklendiği belirtilerek, gemiler arasında devriye gemisi Neustrahimiy, petrol tankeri Yelna ve eğitim gemisi Smolniy'nin bulunduğu aktarıldı. Eğitim gemisi Smolniy'nin yarın ve pazartesi günleri halk tarafından ziyaret edilebileceği açıklandı.

Küba Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin rutin olduğu ifade edildi. Rusya'ya ait savaş gemileri en son haziran ayında Küba'yı ziyaret etmişti.

ABD Kuzey Komutanlığı, "Rusya'nın Atlantik'teki konuşlanmaları ABD için doğrudan bir tehdit ya da endişe oluşturmuyor" ifadelerini kullanarak, Kuzey Amerika'daki tüm hareketlerin izlendiğini ekledi.

Öte yandan, en son 12 Haziran'da Rus donanmasına ait Kazan adlı Yasen sınıfı nükleer güçle çalışan seyir füzesi denizaltısı, Amiral Gorshkov adlı firkateyn, Akademik Pashin adlı yakıt gemisi ve Nikolay Chiker adlı römorkör, Küba'nın başkenti Havana'ya demir atmıştı. - HAVANA

Kaynak: İHA

Kuzey Amerika, Havana, Rusya, Küba, Uluslararası İlişkiler, Yerel, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Rusya'ya ait savaş gemileri Küba'yı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:44 Özel’den Erdoğan’a “SGK borcu“ yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz Özel'den Erdoğan'a "SGK borcu" yanıtı: Hiç bu işlere kalkışma, sana kendimizi muhtaç etmeyiz
18:22 Somali Tezkeresi TBMM’de kabul edildi Somali Tezkeresi TBMM'de kabul edildi
16:10 Büyükelçi Metin Feyzioğlu’nun görev yeri değiştirildi Büyükelçi Metin Feyzioğlu'nun görev yeri değiştirildi
15:25 Harris, Trump’la arasındaki farkı kapatmak üzere İşte son anketten çıkan sonuçlar Harris, Trump'la arasındaki farkı kapatmak üzere! İşte son anketten çıkan sonuçlar
15:17 Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Eski Ferizli Belediye Başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
17:07 Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu Umuma açık tuvalette bir kişi ölü bulundu
16:22 12 kilo verdi Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım 12 kilo verdi! Aşkın Nur Yengi zayıflama sırrını anlattı: 16 saat aç kaldım
15:39 Nagihan Karadere’nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi Soluğu savcılıkta aldı Nagihan Karadere'nin başı saplantılı hayranlarıyla derde girdi! Soluğu savcılıkta aldı
15:17 Marmaray istasyonunda ’’kanlı bebekli“ protesto Marmaray istasyonunda ''kanlı bebekli" protesto
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP borcun üstüne yatmak istiyor
14:48 Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın oğlu hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Safiye Soyman'ın oğlu hayatını kaybetti
14:41 Özel harekatçıydı şimdi şeyh Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler Özel harekatçıydı şimdi şeyh! Tarikatta istismar edilen kadından kan donduran sözler
14:14 İsrail savaş uçakları Gazze’deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü İsrail savaş uçakları Gazze'deki sahra hastanesini bombaladı: 31 ölü
14:06 Ağaçlara ağaçkakanlar dadandı, kayısılar çöp oldu Ağaçlara ağaçkakanlar dadandı, kayısılar çöp oldu
13:59 İran’da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2024 20:00:50. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya'ya ait savaş gemileri Küba'yı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement