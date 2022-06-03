Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in 24 Şubat'ta "askeri operasyon" adı altında Ukrayna'ya başlattığı saldırıların 100'üncü günü geride kaldı. Rusya sınırına 30 kilometre mesafede bulunan ve Ukrayna'nın başkent Kiev 'den sonra en büyük şehri olan Harkov'da savaşın izleri görüntülendi. Devam eden savaşa rağmen şehirde toplu ulaşım araçlarının kısmen çalıştığı görüldü. Harkov genelinde savaş nedeniyle sessizlik hakimken, şehrin sokaklarında az sayıda insanın görülmesi dikkat çekti. - HARKOV

Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › RusyaUkrayna savaşının 100. gününde Harkov görüntülendi - Son Dakika

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