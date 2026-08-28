Rütbe Terfisi Evlilik Yıl Dönümüne Dönüştü - Son Dakika
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Rütbe Terfisi Evlilik Yıl Dönümüne Dönüştü

Rütbe Terfisi Evlilik Yıl Dönümüne Dönüştü
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Jandarma personeli çift, evliliklerinin 15. yılında rütbe terfisi ile mutluluk yaşadı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan, her ikisi de Jandarma personeli olan evli çift, bugün hem rütbe terfi heyecanını hem de evliliklerinin 15. yıl dönümünün mutluluğunu aynı anda yaşadı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla gerçekleştirilen rütbe terfi töreninde, çiftin birer omzuna yeni rütbeleri Hulusi Şahin tarafından takılırken, diğer omuzlarına ise eşler tarafından takıldı. Omuz omuza görev yapan Jandarma personeli eşler Bahadır ve Nacer Aslan çifti, evliliklerinin 15. yıl dönümünde birbirlerine mesleki hayatlarının en anlamlı hediyelerinden birini verdi. 15 yıllık birlikteliklerinin en mutlu ve en özel günlerinden birinde gerçekleşen rütbe terfisi, çift için unutulmaz bir yıl dönümü hediyesine dönüştü. Tören ile Jandarma Bahadır Aslan Yüzbaşı rütbesine yükselirken, eşi Hacer Aslan ise Başçavuş rütbesine terfi etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rütbe Terfisi Evlilik Yıl Dönümüne Dönüştü - Son Dakika

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