Rütbeleri sökülen 28 Şubat hükümlüsü Çetin Saner, Sakarya Kaynarca'da toprağa verildi - Son Dakika
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Rütbeleri sökülen 28 Şubat hükümlüsü Çetin Saner, Sakarya Kaynarca'da toprağa verildi

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Rütbeleri sökülen 28 Şubat hükümlüsü Çetin Saner, Sakarya Kaynarca\'da toprağa verildi
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28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve rütbeleri sökülen eski Korgeneral Çetin Saner, 12 Ekim'de İstanbul'da 87 yaşında hayatını kaybetti. Cenaze namazı Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki Merkez Cedid Camii'nde kılındı ve Saner aile kabristanında toprağa verildi.

28 Şubat davasında yargılanan ve rütbeleri sökülen eski Korgeneral Çetin Saner, Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede 12 Ekim'de hayatını kaybeden 87 yaşındaki Saner'in cenaze namazı, Kaynarca Merkez Cedid Camii'nde ikindi namazını müteakip kılındı. Saner, namazın ardından aile kabristanında defnedildi.

28 Şubat davasında tutuklandı

28 Şubat sürecine ilişkin davada yargılanan Saner, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının 2021 yılında kesinleşmesinin ardından tutuklanan Saner'in de aralarında bulunduğu emekli generallerin askeri rütbeleri söküldü. Sağlık sorunları sebebiyle Kasım 2022'de tahliye edilen Saner'in kalan cezası, Mayıs 2023'te kocama hali gerekçesiyle Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı.

Dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'e yönelik sözleriyle gündeme gelmişti

Saner, 28 Şubat sürecinde dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener'e yönelik kullandığı "Söyleyin o kadına, yağlı kazığa oturturuz" ifadesiyle de gündeme gelmişti. 2013 yılında görülen dava duruşmasında sözlerinden dolayı pişmanlık duyduğunu dile getiren Saner, "Ayıp etmişim. Yakışmamıştır" diyerek özür dilemişti.

Kaynak: İHA
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