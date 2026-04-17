Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığı'ndan Reşadiye Kavşağı İçin Suç Duyurusu: 500 Milyon Liralık Bir Kamu İsrafı Söz Konusu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 11:29  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TRABZON) - Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Ahmet Muratoğlu, yapımı ve yıkım kararı tartışmalara neden olan Reşadiye Kavşağı projesinde kamu bütçesinin zarara uğratıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Muratoğlu, "Viyadüğün kaldırılmasına karşı değiliz. Ancak bu süreçte, yapımında imzası bulunanlar, ortak aklı devre dışı bırakanlar ve uyarıları dikkate almayanlar sorumludur. Burada yaklaşık 500 milyon liralık bir kamu israfı söz konusudur" dedi.

Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığı, tartışmalı Reşadiye Köprülü Kavşağı projesi nedeniyle kamu zararına yol açıldığı iddiasıyla sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Yomra Adliyesi önünde açıklama yapan İl Başkanı Ahmet Muratoğlu, kamu kaynaklarının "deneme-yanılma" anlayışıyla kullanıldığını belirterek hesap sorulması gerektiğini söyledi. Muratoğlu, şöyle konuştu:

"Hepinizin malumu, Reşadiye Kavşağı yaklaşık 10 yıl önce tamamlandı. Bu süreçten önce konu hakkında çok sayıda spekülasyon yapılmış; başta esnaf odaları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler olmak üzere birçok kesim itirazlarını dile getirmişti. Özellikle bu viyadüğün uygun olmayacağı, trafiği rahatlatmayacağı ve Trabzon'un üst yapısını bozacağı yönünde eleştiriler ortaya konmuştu. Buna rağmen, o dönemde belediye başkanı ve yetkililer 'ben yaptım oldu' anlayışıyla hareket etmiş, viyadüğün yapımı 2016-2017 yıllarında tamamlanarak hizmete açılmıştır. Ancak geçtiğimiz 13 Nisan Pazartesi günü Büyükşehir Belediyesi'nden buraya ilişkin bir plan değişikliği geçti ve Reşadiye Kavşağı'nın yıkılacağı açıklandı."

Biz de şunu soruyoruz, zamanında çözüm için yapılması gerektiği söylenen bir yapı, bugün sorun ürettiği gerekçesiyle neden yıkılmak istenmektedir? Bu viyadük nasıl bu hale getirildi? Saadet Partisi olarak açıkça ifade ediyoruz, viyadüğün kaldırılmasına karşı değiliz. Ancak bu süreçte, yapımında imzası bulunanlar, ortak aklı devre dışı bırakanlar ve uyarıları dikkate almayanlar sorumludur. Burada yaklaşık 500 milyon liralık bir kamu israfı söz konusudur. Bu nedenle Saadet Partisi olarak, bu israftan sorumlu olanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için bugün Yomra Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulunduk."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Reşadiye, Trabzon, Yerel, Kamu, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal’da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü Kartal'da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip... Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık... Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...
Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi
Sinem Dedetaş’ın acı günü Sinem Dedetaş'ın acı günü
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

11:47
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
11:33
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 12:07:44. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.