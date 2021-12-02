Sabah namazı buluşmaları devam ediyor - Son Dakika

Sabah namazı buluşmaları devam ediyor
02.12.2021 10:34
DÜZCE (İHA) – Düzce'de belirli günlerde düzenlenen sabah namazı buluşmaları bu sefer Konuralp Sertoğlu Camii'nde gerçekleştirildi.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de belirli günlerde düzenlenen sabah namazı buluşmaları bu sefer Konuralp Sertoğlu Camii'nde gerçekleştirildi. Programa Müftü Rüstem Can'da katılım sağladı.
Düzce Müftülüğü tarafından organize edilen Sabah namazı buluşmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda her hafta düzenlenen etkinlikler kapsamında düzenlenen program Konuralp'te bulunan Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'nde bulunan Sertoğlu Camii'nde gerçekleştirildi. Müftüsü Rüstem Can'ın da katıldığı programda sabah namazının ardından sohbet ve dua edildi. Namazın ardından program cami cemaatine yapılan ikram ile son buldu. - DÜZCE
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