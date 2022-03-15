Sabah namazı buluşması Vali Kızılkaya'nın da katılımıyla gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sabah namazı buluşması Vali Kızılkaya'nın da katılımıyla gerçekleştirildi

15.03.2022 11:41
Sabah namazı buluşması Vali Kızılkaya'nın da katılımıyla gerçekleştirildi

Bilecik İl Müftülüğünce düzenlenen 'Sabah Namazı Buluşması'na Vali Dr. Kemal Kızılkaya da katıldı.

Bilecik İl Müftülüğünce düzenlenen 'Sabah Namazı Buluşması'na Vali Dr. Kemal Kızılkaya da katıldı.

Bilecik İl Müftülüğü'nün geleneksel haline gelen sabah namazı buluşmaları devam ediyor. Gerçekleştirilen buluşmalar kapsamında Orhangazi Cami'ninde gerçekleştirilen programa Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya Din Hizmetleri Uzmanı Hakkı Şener, din görevlileri Murat Geçvan, İsmail Şenol, Dilşad Alioğlu ve vatandaşlar katıldı. Sabah namazından önce Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun sohbet ederek sabah namazın önemine değindi. Kuran-ı Kerimin okunduğu, tesbihat, zikir ve duaların yapıldığı program sonrası cemaate çorba ikramı yapıldı. - BİLECİK

Sabah namazı buluşması Vali Kızılkaya'nın da katılımıyla gerçekleştirildi

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Orhangazi, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sabah namazı buluşması Vali Kızılkaya'nın da katılımıyla gerçekleştirildi - Son Dakika


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