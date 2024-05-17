Şaban Ataş cinayetinde karar çıktı: 3 tutuklama - Son Dakika
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Yerel

Şaban Ataş cinayetinde karar çıktı: 3 tutuklama

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşanan Şaban Ataş cinayetinde karar çıkarken, Fethiye Adliyesi'ne çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şaban Ataş'ın öldürülmesi olayına ilişkin görülen davada, boşandığı eşi Emine Karabulut, oğlu Mert Ataş ve Emine Karabulut'un sevgilisi olduğu iddia edilen Burhanettin Öztürk tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

17.05.2024 22:28
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Şaban Ataş cinayetinde karar çıktı: 3 tutuklama

MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşanan Şaban Ataş cinayetinde karar çıkarken, Fethiye Adliyesi'ne çıkarılan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Seydikemer ilçesinde 22 Mart'ta ortadan kaybolan ve öldürülerek ormanlık alana atılan Şaban Ataş cinayeti olayında gözaltına alınan 5 kişi bugün Fethiye Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Şaban Ataş'ın öldürülmesi olayına ilişkin görülen davada karar çıktı. Mahkemeye çıkarılan Şaban Ataş'ın boşandığı eşi Emine Karabulut, oğlu Mert Ataş ve Emine Karabulut'un sevgilisi olduğu iddia edilen Burhanettin Öztürk tutuklanırken, Emine Karabulut'un annesi Durkadın Karabulut ve diğer oğulları Mehmet Ataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Burhanettin Öztürk mahkeme çıkışında gazetecilere konuşarak, ilerleyen mahkemelerde olayın aydınlanacağını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şaban Ataş cinayetinde karar çıktı: 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şaban Ataş cinayetinde karar çıktı: 3 tutuklama - Son Dakika
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