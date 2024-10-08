Sabiha Gökçen\'de Acil Durum Tatbikatı

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Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) koordinasyonunda, film senaryolarını aratmayan acil durum tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosu gereği iniş esnasında pistten çıkan uçakta çıkan yangın söndürülerek yaralı yolculara müdahale edildi. Yaralı yolcuların ambulanslarla hastanelere taşınmasının yanı sıra ambulans helikopterle de yaralı nakli yapıldı. Sabiha Gökçen Mülki İdare Amiri Halil Avşar, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ve havalimanı yöneticilerinin izlediği tatbikata farklı birimlerden olmak üzere 34 farklı kamu ve özel kurumların temsilcileri de katıldı.

HEAŞ'tan tatbikat açıklaması

Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletmecisi HEAŞ tarafından tatbikatın amacı ve içeriği hakkında açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "İki yılda bir yapılan geniş katılımlı tatbikatta, olay sahası ile birlikte Havalimanı Acil Durum Operasyon Merkezinde (ADOM), Havayolu Acil Durum Merkezinde, Terminal Acil Durum Merkezinde ve Yolcu Yakını Toplanma Merkezinde kaza/kırım senaryosu kapsamında tatbikat gereklilikleri uygulanmıştır. Tatbikat kapsamında HEAŞ birimlerinin ve katılımcı kurumların acil durum müdahale kabiliyetleri; alarm, iletişim ve koordinasyon uygulamaları; araç, teçhizat, ekipman, tesis ve diğer kaynakların kullanımı, prosedür ve plan uygunlukları, katılımcı kurum hazırlıkları, personel ve eğitim yeterlilikleri, müdahale zamanları ve benzeri hususlar test edilmiş ve değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda kazaya/kırıma ilişkin söndürme ve kurtarma, medikal müdahale, kazazede nakli, kazazede yakınları yönetimi ve psikolojik destekleri, diğer havacılık faaliyetleri yönetimi, iletişim ve koordinasyon uygulamaları gibi geniş bir alanda uygulamalar tatbik edilmiştir. Tatbikat kapsamında acil durumlarda görev alabilecek kurtarma ve ilk yardım ekiplerine uçak başında hava aracı tanıtım eğitimleri de verilmiştir" denildi. - İSTANBUL