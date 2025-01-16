Sabiha Gökçen'de Yeni Otopark Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Sabiha Gökçen'de Yeni Otopark Hizmete Açıldı

Sabiha Gökçen\'de Yeni Otopark Hizmete Açıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 708 araç kapasiteli yeni otopark, yolcu yoğunluğunu azaltmak için açıldı.

16.01.2025 16:37
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İstanbul'un dünyaya açılan kapısı Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı'nda artan yolcu yoğunluğuna paralel olarak misafirlerin konfor düzeyini artırmaya yönelik terminal iyileştirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda geliştirilen 708 araçlık yeni otopark, yoğun geçmesi beklenen sömestr tatili öncesinde hizmete açıldı. Yaklaşık 15 yıldır hizmet veren terminal binasıyla 2024 yılını 41,5 milyon yolcuyla tamamlayan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, çok yüksek büyüme hızı karşısında artan talebi karşılayabilmek için yenileme ve optimizasyon çalışmaları mevcut yolcu trafiğini etkilemeden planlı bir şekilde yürütülüyor.

Havalimanı işletmecisi Malezya Havalimanları Holding'in (Malaysia Airports Holdings Berhad-MAHB), artan kapasite ihtiyacını karşılamak üzere bir süre önce başlattığı otopark alanlarını genişletme çalışmalarının önemli bir etabı hayata geçirildi. Açık otopark alanında geliştirilen 708 araçlık ek kapasite sağlayacak yeni otopark, aydınlatma ve çevre düzenlemeleri tamamlanarak yoğun dönemlerden biri olan sömestr tatili öncesinde kullanıma hazır hale getirildi. Yeni otopark alanının özellikle yoğun sezonlarda yaşanan otopark ihtiyacında rahatlama sağlaması bekleniyor.

Şehrin Havalimanı ile hava ulaşımı daha da kolaylaşıyor

İstanbul ve çevresindeki merkez noktalara yakınlığıyla "şehrin havalimanı" olan İSG, hava, kara, deniz, yer altı ve yer üstü raylı sistem bağlantılarıyla ulaşımda ideal bir transfer noktası olarak öne çıkarken, kapasitesi artırılan yeni otopark alanıyla havalimanına ulaşımda araç sahiplerine konfor ve kolaylık sağlayacak. 708 araç kapasiteli yeni otopark alanı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2025 yılında faaliyete geçirdiği ilk iyileştirme projesi oldu.

Yaklaşık 7 milyon euro yatırımla yüzde 20 kapasite artırımı planlanan "Otopark Genişleme" projesinde mevcut 4 bin 800 araç kapasiteli altyapıya, 2024 Nisan ayında eski terminal (T1) binası önündeki 640 araç kapasiteli otopark ilave edilmişti. Yeni otopark projesinin de sömestr tatilinden önce hizmete alınmasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nın otopark kapasitesi 6 bin 150'ye yükseldi.

Yolcu Akışını İyileştirme Projesi 2025 yılında tamamlanacak

Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı'nda mevcut terminal tesislerini geliştirmek için yaklaşık 35 milyon euro yatırımla başlatılan 24 projede büyük yol alındı. Yatırım kapsamında yolculara daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmak için en yoğun kullanılan alanlara odaklanılıyor. Büyük bölümü 2024 yılında hizmete alınan "Yolcu Akışını İyileştirme Projesi"nin (Decongestion Project) kademeli olarak 2025 yılının ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sabiha Gökçen'de Yeni Otopark Hizmete Açıldı - Son Dakika

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