Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Sevgililer Günü Kutlaması - Son Dakika
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Sevgililer Günü Kutlaması

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda Sevgililer Günü Kutlaması

ISG, Sevgililer Günü'nde müzikli etkinlikler ve özel yemeklerle çalışanları ve misafirleri mutlu etti.

14.02.2025 12:28
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (ISG) 14 Şubat Sevgililer Günü'nü hem çalışanları hem de misafirleri için anlamlı kılan özel etkinliklerle kutladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Sevgililer Günü'nde kalplere dokundu. Sevginin ve bağlılığın kutlandığı yılın bu özel gününü ISG, hem çalışanları hem de misafirleri için unutulmaz kılan etkinliklerle kutladı. 7/24 yaşayan dinamik yapısı, gece-gündüz aralıksız süren operasyonlar için özveriyle çalışan personeli ve geniş yolcu ağıyla Türkiye'nin ikinci büyük havalimanı Sabiha Gökçen'de tüm paydaşları bu güzel günde mutlu etmek hedeflendi.

Kurumsal İletişim Direktörlüğü tarafından çalışanların Sevgililer Günü'nü özel kılmak amacıyla planlanan etkinlik kapsamında terminal çalışanları arasında bir çekiliş yapıldı. Çekilişi kazanan beş çalışan, eşleriyle birlikte 8 Şubat Cumartesi günü ISG Airport Hotel Blue Sky Restaurant'ta romantik bir akşam yemeğine davet edildi. Özel olarak hazırlanan menü ve restoranın sıcak atmosferi eşliğinde çiftler Sevgililer Günü'nü erkenden kutlama fırsatı buldu.

Yolcular için düzenlenen etkinlik ise 14 Şubat sabahı Gelen Katı yolcu karşılama alanında gerçekleştirildi. #LoveAtSAW konseptiyle hazırlanan etkinlik alanında trio müzik konseri eşliğinde misafirlere ve İSG çalışanlarına sevginin gücüne vurgu yapan özel hediyeler takdim edildi. Hediye kutusundaki kalpli çikolatalar ve nostaljik bir atmosfer oluşturan atlı karınca figürü yolculara ve çalışanlara mutlu anlar yaşattı.

İstanbul Sabiha Gökçen yönetimi sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda insana, topluma ve doğaya dair "iyi olanı ortaya koymayı" amaçlayarak hem misafirlerini hem de çalışanlarını mutlu etmek için anlamlı özel gün kutlamalarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Sevgililer Günü Kutlaması - Son Dakika

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