Sabiha Gökçen\'in kontrol kulesi 29 Ekim\'de kırmızı-beyaz ışıklarla parlayacak

Sabiha Gökçen'in kontrol kulesi 29 Ekim'de kırmızı-beyaz ışıklarla parlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın hava trafik kontrol kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kırmızı ve beyaz renklerle aydınlatılacak. HEAŞ'ın yürüttüğü çalışmayla Türk bayrağının renklerine bürünecek kule, bayram boyunca havalimanı yolcuları ve çevre güzergahlardan izlenebilecek.
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en kritik havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünde anlamlı bir görsel şölene ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki hava trafik kontrol kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu gökyüzüne taşımak amacıyla kırmızı ve beyaz renklerle aydınlatılacak. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ bünyesinde yürütülen bu özel çalışma kapsamında kule, bayram boyunca Türk bayrağının şanlı renklerine bürünecek. Bu özel ışıklandırma, havalimanını kullanan binlerce yolcudan çevre güzergahlara kadar geniş bir alandan net bir şekilde izlenebilecek.
Bağımsızlık ruhu gökyüzünde
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarının aziz hatırasına ithafen gerçekleştirilen bu ışıklandırma ile HEAŞ, Cumhuriyet'in sarsılmaz değerlerini ve bağımsızlık ruhunu hissettirmeyi hedefliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?