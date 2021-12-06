Sabır taşını çatlatan adam Ersander üyesi - Son Dakika

Tortum'un Pehlivanlı Köyü'nden olan, yıllar önce geçirdiği trafik kazasında beli kırılan ve yatağa bağımlı kalmasına rağmen yaşama dört elle tutunan 69 yaşındaki Ali Koçak'ı, Erzurum Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği (ERSANDER) yönetimi, 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle Hilalkent'teki evinde ziyaret etti, kendisini "bir numaralı üye" olarak derneğe kaydettiler.

Yaz aylarını köyünde oluşturduğu cennet köşesi bahçesinde ve alabalık tesisinde geçiren, kışın da Erzurum'a gelerek evinde bir dahaki baharın yolunu gözlemeye başlayan eskinin güçlü şampiyonlarından pehlivan Ali Koçak'ın kapısını ERSANDER yöneticileri çaldı, kendisine hem "merhaba" dedi ve hem de üyelik teklifinde bulundular.

Engelli olmasına ve vücudunun her geçen yıl bir bölümünün işlevini kaybetmesine rağmen, hareket eden tek koluyla hayata tutunmaya çalışan Ali Pehlivan, kimiyle yeni tanıştığı dernek üyelerine kendi mahsulleri olan ürünlerden ikram etti, sohbet sırasında da ERSANDER'in kurulmuş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yöneltilen bir soru üzerine, 1982 yılında Erzurum'da yaptığı antrenman sonrası Tortum'a dönerken trafik kazası geçirdiğini, o kazada beli ve kalçasının kırıldığını, dolayısıyla kötürüm kaldığını belirten bir çocuk babası Ali Koçak, o yıldan beri yatağa bağlı bir yaşam sürdüğünü söyledi.

İlk başlarda oturabildiğini ve hatta koltuk değnekleriyle yürüyebildiğini hatırlatan Ali Koçak, şimdi o hareketleri de yapamaz hale geldiğini kaydetti.

Dünyaya, cep telefonundan açılan pencereden baktığını, gerek ülke ve gerekse Erzurum ile ilgili gelişmeleri sosyal ağlar üzerinden takip ettiğini bildiren Ali Koçak, ERSANDER yönetimine başarı diledi.

Ali Koçak'ın yaşam azminden çok etkilendiklerini belirten ERSANDER Başkanı Ümit Gergit, kendisine dernek üyeliği teklif etti. "Sizin gibi azimli, hayat dolu bir insanı derneğimiz üyesi olarak görmek bizleri hem gururlandırır ve hem de mutlu eder" diyen Başkan Gergit, bahar aylarında Pehlivanlı'da buluşmak dileğiyle Ali Koçak ile randevulaştı. - ERZURUM