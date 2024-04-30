Saçkıran Hastalığının Çaresi Hijyene Dikkat Etmek ve Stresten Uzak Durmak - Son Dakika
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Saçkıran Hastalığının Çaresi Hijyene Dikkat Etmek ve Stresten Uzak Durmak

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Eskişehir'de uzun yıllardır kuaförlük yapan Tahsin Bıyıkoğlu, saçkıran hastalığının önüne geçilebilmesi için hijyen ve stresin önemine dikkat çekti. Son zamanlarda erkek kuaförlerinin hijyene önem vermemesi ve bireylerin stresli bir yaşam sürmesi nedeniyle saçkıran hastalığının arttığı belirtiliyor. Saçkıran, tedavisi uzun süren bir deri hastalığı olmasına rağmen sağlığa zarar vermediği ancak estetik açıdan rahatsızlık verdiği için tedavi edildiği gözlemleniyor. Bıyıkoğlu, saçkıranın mikrop ve stresten kaynaklandığını ve tedavisinin cildiyede yapıldığını belirtti. Ayrıca, berberlerin hijyene dikkat etmesinin ve kullanılan malzemelerin dezenfekte edilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Saçkıran hastalığına sahip olan kişilerin şansı varsa sarımsak ve tuz ile tedavi edilebileceğini ifade etti.

30.04.2024 03:34  Güncelleme: 03:37
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Bu hastalığın çaresi hijyene dikkat etmek ve stresten uzak durmak

Saçkıran hastalığının önüne geçilebilmesi için kuaförlerin hijyene, bireylerin ise strese dikkat etmesi gerekiyor

ESKİŞEHİR - Yaklaşık 50 yıldır Eskişehir'de erkek kuaförlüğü yapan Tahsin Bıyıkoğlu, mikrop ve stresten kaynaklanan bir deri hastalığı olan saçkıranın önüne geçilebilmesi için tavsiyelerde bulundu.

Son zamanlarda erkek kuaförlerinin hijyene önem vermemesinden ve bireylerin stresli bir hayat sürmesinden kaynaklı saçkıran hastalığının arttığı iddia edildi. Bu hastalığın bir deri hastalığı olduğu ve tedavisinin aylar sürdüğü öğrenildi. Saçkıranın, sağlığa herhangi bir negatif etkisinin bulunmadığı fakat vatandaşların, görüntü olarak hoş bir izlenim vermediği için tedaviye başvurduğu gözlendi.

"Bu hastalık bir mikroptan bir de stresten olur"

Saçkıran hastalığına yakalanan bireylerin kafalarının belirli kısımlarında zaman içerisinde kelliğin meydana geldiğini dile getiren erkek kuaförü Tahsin Bıyıkoğlu, "Bu hastalık bir mikroptan geçer bir de stresten olur. Bu iki tür oluyor. Birisi dişi birisi erkektir. Bunun tedavisi için cildiyeye gidiyorlar. Ayriyetten jiletle ve sarımsakla kanatarak mikrobu öldürüyorlar. O şekilde dökülen saçın tekrar çıkma durumu oluyor ama erkek olanlarda saçın çıkması biraz daha zor oluyor. İlk başlarda saç olarak beyaz çıkıyor. Arkadan tekrar siyahlaşıyor. Ama bu biraz zaman alıyor tabi. En az 5 - 6 ay sürüyor" ifadelerine yer verdi.

"Berberlerin kullanmış olduğu malzeme çok önemli"

Saçkıran hastalığının sadece stresten değil, aynı zamanda tercih edilen erkek kuaförlerinin de hijyene dikkat etmemesinden kaynaklı olabileceğini belirten Bıyıkoğlu, "Kullanmış olduğun malzeme çok önemli. Tıraştan sonra kullanılan bütün malzemelerin ilaçlanması çok önemli. Ama tabii ki dikkat edilmiyor bu tür şeylere. Ciltte ne olduğunu bilemeyiz. Çünkü her türlü insan geliyor. Soramayız biz müşteriye saçkıran hastalığın var mı diye. Onun tedbirini berberler kendileri almalı, başka türlü olmaz. Bu saçkıran hastalığının sağlığa bir zararı yoktur. Sadece bir cilt bozukluğu yapar. Saçkıran sakalda ve saçta çıkar. Saç kıranı olan bir müşteriyi tıraş etmek için sandalyeye oturttuğumuzda düşünerek alırız. Çünkü sonuçta bir sıçrama da olabilir. Tedavi olmadan olmuyor gerçekten. Kullanmış olduğumuz malzemeyi böyle bir durumda yıkamaya mecburuz. Başka bir müşterinin cildine atlama durumu var" şeklinde konuştu.

"Hastalığı olan kişinin şansı varsa sarımsak ile saçı ve sakalı tekrar çıkar"

Bazı vatandaşların cildiyeye gitmeyip çözümü kuaförlerde aradığını ve bazen dertlerine çözüm bulduklarını söyleyen kuaför Tahsin Bıyıkoğlu, "Önce bir kolonya ile saçkıran olan bölge silinecek sonra kullanılmamış temiz bir jiletin ucuyla iyice kanatılacak. Kanattıktan sonra o bölgeye tuz ve sarımsak sürülecek. Biraz yakar tabi cildi haliyle. Bu şekilde bir deneyecek. Eğer olmazsa mecburen cildiyeye gidilecek. Ama bizim sürdüğümüz sarımsak ve tuz ile geçerse şansına çıkar saçı, sakalı. Bilemeyiz biz, cildin nasıl bir mikrop aldığını bilemeyiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Saçkıran Hastalığının Çaresi Hijyene Dikkat Etmek ve Stresten Uzak Durmak - Son Dakika

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