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Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Sadettin Saran, Kırıkkale'de Gençler İçin Etüt Merkezi Açtı - Son Dakika
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Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Sadettin Saran, Kırıkkale'de Gençler İçin Etüt Merkezi Açtı

Fenerbahçe divan kurulu üyesi ve iş adamı Sadettin Saran, Kırıkkale'de Halk Eğitim Merkezi ek binasında gençler için etüt merkezi açtı. Vali Mehmet Makas ile birlikte etüt merkezinin açılışını yapan Saran, gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çekindi.

Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Sadettin Saran, Kırıkkale\'de Gençler İçin Etüt Merkezi Açtı
20.12.2023 - 15:54,
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Fenerbahçe divan kurulu üyesi ve iş adamı Sadettin Saran, Kırıkkale'de Halk Eğitim Merkezi ek binasında gençler için etüt merkezi açtı. Vali Mehmet Makas ile birlikte etüt merkezinin açılışını yapan Saran, gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çekindi.

Fenerbahçe divan kurulu üyesi ve iş insanı Sadettin Saran tarafından Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi ek binasına gençler için etüt merkezi yaptırıldı. Saran, Valisi Mehmet Makas ile birlikte etüt merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Vali Makas, "Padişah, veziri ile Anadolu'yu geziyormuş ve vezirin memleketine gidiyor. Vezir padişahın gözüne girmek adına 'benim memleketimdir ama hazineden bir kuruş bile harcamadım' diyor. Padişahın bir sözü var, vezire, 'Seni azlettim kendi memleketine faydası olmayanın ülkesine faydası olmaz' diyor" dedi.

Makas, "Tabi ki Sadettin bey kendi cebinden kendi kazancını harcıyor. Sadece Kırıkkale'ye de değil, 81 vilayete yatırım yapıyor. Gençlerimizin kötü yola gitmemesi, çalışması, geleceğini inşa etmesi adına öz mal varlığını harcıyor. Kırıkkale'miz adına teşekkür ediyorum. Kırıkkaleli olmasından dayı kendisi ile gurur duyuyoruz. İnşallah, kulüp başkanlığını da Kırıkkale'miz adına istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sadettin Saran ise, "Naçizane burada ufakta olsa bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Her şey çocuklarımız ve ülkemiz için. Buradaki herkese çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Törende yapılan konuşmaların ardından Vali Makas ile birlikte etüt merkezini gezen Saran, gençlerle birlikte fotoğraf çekinip, kitap imzaladı. Açılış törenine AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, kurum müdürleri ve çok sayıda genç katıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Sadettin Saran, Kırıkkale'de Gençler İçin Etüt Merkezi Açtı - Son Dakika


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