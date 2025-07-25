Sadık Ahmet\'in 30. Yılı Anması

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Batı Trakya Türkleri Lideri Merhum Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 30. Yılı nedeniyle Yunanistan'ın Gümülcine kentinde düzenlenen anma törenine katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve beraberindeki heyetin de yer aldığı anma töreninde; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sosyal haklara erişimi, aile yapılarının güçlendirilmesi, kadınların, çocukların ve yaşlıların desteklenmesi yönünde çalışmalara devam edileceği bildirildi. - ESKİŞEHİR