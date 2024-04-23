Safranbolu Belediye Başkanı, 23 Nisan\'da çocuklara emanet edildi

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TUNAKAN YILDIRIM

(KARABÜK) - UNESCO Dünya Miras Kenti ve Cittaslow üyesi tarihi kent Safranbolu'nun Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile başkanlık makamını Zati Ağar İlkokulu Öğrencileri Yağmur Cebeci, Damla Özay ve Mehmet Erdem Yılmaz'a emanet etti. Bir günlüğüne Safranbolu Belediye Başkanı olan çocuklar projelerini dile getirdi.

Öğrencilere belediye başkanlığı koltuğunu devreden Başkan Köse, bu geleneksel uygulamanın amacının çocuklara demokrasi ve yönetim anlayışı hakkında bilgi vermek olduğunu belirtti. Köse, "Çocuklarımızın geleceğe umutla, güvenle ve bilinçle hazırlanmalarını sağlamak için onlara fırsatlar tanımak, onların seslerini duymak ve onlara liderlik yeteneklerini geliştirebilmeleri için destek olmak önemlidir" dedi.

Yağmur Cebeci, Damla Özay ve Mehmet Erdem Yılmaz, bu özel günün anısına belediye başkanlığı görevini üstlenerek, kendi perspektiflerinden şehrin ve topluluğun geleceğine ilişkin proje önerilerinde bulundu.

Safranbolu Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen program sonunda Zati Ağar İlkokulu Müdürü Nihat Albayrak, öğretmen Elif Yılmaz ve öğrenciler Yağmur Cebeci, Damla Özay, Mehmet Erdem Yılmaz Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse ile hatıra fotoğrafı çektirdi.