Safranbolu Belediye Başkanı\'ndan AK Partili Üyelere Sert Eleştiri

Yerel

Haber: Tunakan Yıldırım

(SAFRANBOLU) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Kent Lokantası'na önceki akşam tüm belediye meclis üyelerinin davet edilmesine karşın AK Partili üyelerin bu davete katılmayacaklarını bildirmemelerini eleştirdi. Köse, AK Partili üyelere; "Biz bir davette bulunduk bu davete icabet etmediniz. Katılmak istemediğinizi söylemediğiniz için terbiyesizsiniz" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Safranbolu Belediyesi Kent Lokantası'nda 26 Belediye Meclis üyesi için yemek daveti verdi. Davete AK Partili üyelerin katılmaması üzerine Başkan Köse, Kent Lokantası'nın Safranbolu halkının dayanışma içinde olacağı ve uygun fiyatlı yemek hizmeti alabileceği önemli bir proje olduğunu belirterek, AK Parti grubunun bu projeyi yok saymasının siyasi bir tavır olduğunu belirtti.

Başkan Köse, Belediye Meclisi toplantısında AK Partili üyelerin tavrını eleştirerek, "Gündem maddelerine geçmeden önce ben AK Parti grubuna dün akşamki nezaketsiz davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra hak ettiğiniz gibi davranılacak bunu belirtmek istiyorum. Davete icabet etmeyecekseniz etmeyeceğinizi söylemeniz gerekirdi. 26 kişilik yemek hazırlandı. Bu konu tartışmaya açık değil. Neden Elif hanım biz toplantıda katılmama kararı aldık deniliyor katılmama kararınızı söyleseydiniz o zaman. Sizin ne dediğiniz umrumda bile değil. Biz bir davette bulunduk bu davete icabet etmediniz. Katılmak istemediğinizi söylemediğiniz için terbiyesizsiniz. Hem davete katılmıyorsunuz, hem de bir haber dahi verme nezaketinde bulunmuyorsunuz. Bu kabul edilemez bir saygısızlık. Terbiyesizsiniz!" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Necati Kuru ise Başkan Köse'nin üslubunu eleştirerek, "Arattığınız sekreteryaya katılmayacağımı ifade ettim. Mecbur değiliz. 8 aydır hangi nezakette bulundunuz. Kendi tavrınızı gösteriyorsunuz şu anda" diye konuştu.

Belediye Başkanı Köse, tartışmayı AK Parti grubuna "Bir daha söz almadan konuşmayın" diyerek sonlandırdı ve Belediye Meclis gündemi görüşmelerine geçildi ardından toplantı sona erdi.