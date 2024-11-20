Safranbolu Belediye Başkanı'ndan AK Partili Üyelere Sert Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Safranbolu Belediye Başkanı'ndan AK Partili Üyelere Sert Eleştiri

Geniş Video İzle

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kent Lokantası açılışına katılmayan AK Partili meclis üyelerini sert bir dille eleştirerek, 'Terbiyesizsiniz' dedi. Köse, bu tavrın siyasi bir çıkarım olduğunu vurguladı.

20.11.2024 00:41  Güncelleme: 00:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Tunakan Yıldırım

(SAFRANBOLU) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Kent Lokantası'na önceki akşam tüm belediye meclis üyelerinin davet edilmesine karşın AK Partili üyelerin bu davete katılmayacaklarını bildirmemelerini eleştirdi. Köse, AK Partili üyelere; "Biz bir davette bulunduk bu davete icabet etmediniz. Katılmak istemediğinizi söylemediğiniz için terbiyesizsiniz" dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse geçtiğimiz hafta açılışı yapılan Safranbolu Belediyesi Kent Lokantası'nda 26 Belediye Meclis üyesi için yemek daveti verdi. Davete AK Partili üyelerin katılmaması üzerine Başkan Köse, Kent Lokantası'nın Safranbolu halkının dayanışma içinde olacağı ve uygun fiyatlı yemek hizmeti alabileceği önemli bir proje olduğunu belirterek, AK Parti grubunun bu projeyi yok saymasının siyasi bir tavır olduğunu belirtti.

Başkan Köse, Belediye Meclisi toplantısında AK Partili üyelerin tavrını eleştirerek, "Gündem maddelerine geçmeden önce ben AK Parti grubuna dün akşamki nezaketsiz davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra hak ettiğiniz gibi davranılacak bunu belirtmek istiyorum. Davete icabet etmeyecekseniz etmeyeceğinizi söylemeniz gerekirdi. 26 kişilik yemek hazırlandı. Bu konu tartışmaya açık değil. Neden Elif hanım biz toplantıda katılmama kararı aldık deniliyor katılmama kararınızı söyleseydiniz o zaman. Sizin ne dediğiniz umrumda bile değil. Biz bir davette bulunduk bu davete icabet etmediniz. Katılmak istemediğinizi söylemediğiniz için terbiyesizsiniz. Hem davete katılmıyorsunuz, hem de bir haber dahi verme nezaketinde bulunmuyorsunuz. Bu kabul edilemez bir saygısızlık. Terbiyesizsiniz!" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Necati Kuru ise Başkan Köse'nin üslubunu eleştirerek, "Arattığınız sekreteryaya katılmayacağımı ifade ettim. Mecbur değiliz. 8 aydır hangi nezakette bulundunuz. Kendi tavrınızı gösteriyorsunuz şu anda" diye konuştu.

Belediye Başkanı Köse, tartışmayı AK Parti grubuna "Bir daha söz almadan konuşmayın" diyerek sonlandırdı ve Belediye Meclis gündemi görüşmelerine geçildi ardından toplantı sona erdi.

Safranbolu Belediye Başkanı\'ndan AK Partili Üyelere Sert Eleştiri
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kent Lokantası, Safranbolu, Elif Köse, AK Parti, Belediye, Politika, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Safranbolu Belediye Başkanı'ndan AK Partili Üyelere Sert Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:25 A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu A Milli Takımımız play-offtaki muhtemel rakipleri belli oldu
00:41 Karadağ’a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi’ne yükselme şansını play-offa bıraktı Karadağ'a 3-1 yenilen A Milli Takımımız, A Ligi'ne yükselme şansını play-offa bıraktı
23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
21:51 Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy’den: Hepsini kullanacağız Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız
20:17 Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Duruşmada kullandığı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
09:53 Fenerbahçe, Al-Nassr’ın teklifini reddetti Fenerbahçe, Al-Nassr'ın teklifini reddetti
09:36 İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor Başrol oyuncusunun ’’Eskort’’ çıkışı şaşırttı İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun ''Eskort'' çıkışı şaşırttı
09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:18 Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı
09:18 Ünlü şarkıcı Gülşen’in zor anları Sahnede şarkıya devam edemedi Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi
09:18 Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
09:12 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 01:42:26. #1.12#
SON DAKİKA: Safranbolu Belediye Başkanı'ndan AK Partili Üyelere Sert Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.