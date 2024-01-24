Safranbolu Belediyesi Aktif Yaş Alma Merkezi Üyeleri Karabük Yücel Huzur Evi\'ni Ziyaret Etti

Safranbolu Belediyesi Aktif Yaş Alma Merkezi'nin 30 üyesi Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile birlikte Karabük Yücel Huzur Evi sakinlerini ziyaret etti.

Başkan Köse'ye beraberinde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü İnci Sungur, aktif yaş alma merkezi görevlileri ve Safranbolu Belediyesi Aktif Yaş Alma Merkezi'ne kayıtlı 30 vatandaş eşlik etti. Yücel Huzur Evi yöneticileri tarafından karşılanan Başkan Köse, huzur evi sakini yaşlı bireyler ile tek tek sohbet etti. Aynı zamanda Aktif Yaş Alma Merkezi üyeleri ile huzur evi sakinleri uzun uzun sohbet etme imkanı buldu. Ziyarette Başkan Köse, Safranbolu Belediyesi Aktif Yaş Alma Merkezi'nde sunulan hizmetlerden bahsetti.

Aktif Yaş Alma Merkezi kapılarının tüm yaş almış bireylere açık olduğunu belirten Başkan Köse, "Çok keyif aldık sizlerle sohbet etmekten. Aktif Yaş Alma Merkezimizde büyüklerimizin daha kaliteli yaşlarını almaları ve bundan sonraki hayatlarını daha konforlu geçirebilmeleri için bünyemizde uzman gerontoloğumuz, psikoloğumuz, sosyal hizmet uzmanımız ve hobi kurslarında onlara dersler veren hocalarımızla birlikte çok güzel vakit geçiriyorlar. Safranbolu Belediyesinde göreve geldiğimizden beri herkese dokunacak projeler yapmaya çalışıyoruz. Hepimizin geleceği nokta bu. Bir süre sonra ne durumda olacağımızı nasıl yaşlanacağımızı bilmiyoruz. Ama yaş alırken fiziksel olarak da psikolojik olarak da kendimizi hazırlayabilmek belki de birilerine ihtiyaç duymadan daha fazla yaşayabilmek adına neler yapabiliriz biz Aktif Yaş Alma Merkezinde uygulamaya çalışıyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan şu an son derece keyif aldığımı belirtmek istiyorum ve hepinizin ellerinde öpüyorum" dedi. - KARABÜK