Safranbolu Belediyesi İtfaiye Erleri Tarihi Çarşı'da Gösteri Yaptı

Yerel

"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

TUNAKAN YILDIRIM

Türkiye'nin Cittaslow ve UNESCO Dünya miras listesinde yer alan tek kenti Safranbolu'da, Safranbolu Belediyesi itfaiye erleri giydikleri tulumbacı kıyafetleri ile Tarihi Çarşı'da gösteri yaptı. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgiyle karşıladığı gösteri sonrasında konuşan Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü; "Safranbolu gibi bir kenti korumak için 7/24 teyakkuzdayız. Tarihi kentte görev yapmak hepimiz için gurur verici" dedi.

Safranbolu Belediyesi itfaiye erleri giydikleri tulumbacı kıyafetleri ile Tarihi Çarşı'da gösteri yaptı. Safranbolu Belediyesi tarafından Ramazan Ayı boyunca Tarihi Çarşı Han Arkası'nda yer alan Ramazan Panayırı 7'den 70'e tüm halka hitap eden etkinlikler yaparken, miras kent tarihi bir gösteriye sahne oldu. Düzenlenen etkinliğe Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse de katılarak itfaiye erlerine destek verdi ve her birine böyle bir etkinliğe imza attıkları için teşekkür ederken, görevlerinde başarılar diledi.

Tarihi kayıtlara göre 1859 yılında Safranbolu'ya ilk tulumba hediye edilerek itfaiye teşkilatı kuruldu. Bu dönemde çıkan olası yangınlara müdahale etme anını o yılların kıyafetleri ve tulumbasını hazırlayarak kuşanan İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü ve itfaiye erleri Tarihi Çarşı'da kurulan Ramazan Panayırı ziyaretlerine unutulmaz anlar yaşattı. Giydikleri tulumba kıyafetleri ve erlerin sırtlandıkları tulumba ile Tarihi Konakların yer aldığı alanın sokaklarında yürümesi ile yerli ve yabancı turistler telefonları ile bu anı fotoğrafladı. Tarihi Çarşı sokaklarında naralar atarak Han Arkası'nda Ramazan Panayırı'nın kurulu olan alanda çıkan yangına müdahale tatbikatı, izleyenlerin alkışları arasında gerçekleşti.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökçü, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk tulumbanın 1859'da hediye edildiğini ve bu hediyeyle Safranbolu'da itfaiye teşkilatının kurulduğunu söyledi. Vatandaşların gösteriye yoğun ilgi gösterdiğini belirten Gökçü, "Biz tarihi bir şehirde yaşıyoruz. Bu konakları yangınlara karşı korumakla görevliyiz. Böyle tarihi bir ilçede görev yapmak hepimiz için onur ve gurur verici" dedi.