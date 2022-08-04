Safranbolu Peyzaj ve Çiçeklendirme Devam Ediyor

Safranbolu Belediyesi Müdürlük Tarihi Çarşı'da Cinci Hanı önünde peyzaj çalışmasına başladı.

Safranbolu Belediyesi tarihi çarşısı Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kentin modern ve estetik açıdan güzel bir görünüme kavuşması için çeşitli bölgelerde peyzaj, çiçeklendirme gibi çalışmalar yürütüyor. Müdürlük Tarihi Çarşı'da Cinci Hanı önünde çalışmaya başladı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Belediye olarak tüm ekiplerimiz ile ilçemiz adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bağlamda kent genelinde gerçekleştirdiğimiz peyzaj çalışmalarımız kapsamında Cinci Hanı önünde bulunan alanda, kentimizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerimizin gözüne daha hoş görünecek ve oturup dinlenebileceği bir alan oluşturmayı amaçlıyoruz" dedi.