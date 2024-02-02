Safranbolu Belediyesi Öğrencilere Etkinlik Düzenliyor

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Safranbolu Belediyesi, öğrenciler için 3 ve 4 Şubat günlerinde Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenleyecek.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, öğrencilere sömestir hediyesi olarak bir dizi etkinlik hazırladı. 3-4 Şubat 2024 tarihlerinde Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinliklerde çeşitli aktiviteler çocukları bekliyor olacak.

3 Şubat Cumartesi günü (yarın) 13.00 ve 15.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklerde "Deniz Kızı" isimli çocuk tiyatrosu, animasyon şov, vantrolog ve kukla ile neşeli dakikalar ve baloncuk şov gösterileri yer alacak. 4 Şubat Pazar günü ise iki seans halinde sahne şovları ve sihirbazlık gösterisi sahnelecek. Etkinliklerin tamamı ücretsiz olacak.