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Safranbolu Belediyesi, Şehir Dokusuna Uygun Duraklar Üretiyor - Son Dakika
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Safranbolu Belediyesi, Şehir Dokusuna Uygun Duraklar Üretiyor

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı atölyelerde aktif bir çalışma performansı sergileyen ekipler, şehrin dokusuna uygun tasarımlarda duraklar üretmeye başladı. Üretilen özel üretim duraklar ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilerek Safranbolu halkının hizmetine sunuluyor. Belediye Başkanı Elif Köse, yapılan üretimle maliyeti azaltarak kamu kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmayı ve üreten belediyecilik anlayışını benimsediklerini belirtti.

Safranbolu Belediyesi, Şehir Dokusuna Uygun Duraklar Üretiyor
15.01.2024 - 10:50,  Güncelleme: 10:53
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Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı atölyelerde aktif bir çalışma performansı sergileyen Safranbolu Belediyesi ekipleri, şehrin dokusuna uygun tasarımlarda duraklar üretmeye başladı. Üretilen özel üretim duraklar ihtiyaç duyduğu noktalarla Safranbolu halkı ile buluşturuluyor.

Söz konusu durak üretimi ile ilgili konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz şantiyemizde yer alan atölyelerde otobüs durakları üretiyor. Bu ürünleri satın almak yerine yapılan üretimle maliyeti azaltarak ve elde kalan gelir halka alternatif konularda hizmet olarak sunuluyor. Bu sayede kamu kaynaklarını göreve geldiğimiz an söz verdiğimiz gibi verimli bir şekilde kullanıyor, israfın önüne geçiyor, üreten belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya gayret ediyoruz. Belediyemizin 1. katında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü karşılar vatandaşlarımızı. Şöyle der o sözde; 'Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar; önce haysiyetlerini sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkümdurlar.' İşte biz atamızın bu sözlerini hedefimizden ayırmadan Safranbolu halkımıza hizmet ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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