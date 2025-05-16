Safranbolu, Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı'na Ev Sahipliği Yaptı

Haber: Ayşegül BAYLAM

(KARABÜK) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve Cittaslow unvanına sahip Karabük'ün Safranbolu ilçesi Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Toplantısı'na ev sahipliği yaptı.

Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Uluslararası Cittaslow Ağı Genel Başkan Yardımcısı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya çok sayıda belediye başkanı, teknik koordinatör ve uzman katıldı. Toplantının ardından açıklamada bulunan Muhittin Böcek insanların geleceği için, şehirlerin kültürüne, tarihine, çevreye sahip çıkma düşüncesiyle çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"UNESCO Dünya Mirası şehrimiz Safranbolu'da olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Cittaslow üyesi Belediye Başkanlarımız, Belediye Başkan Vekillerimiz ve tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber bugün buradayız. Dün itibarıyla bize ev sahipliği yaptığı için Elif Köse Başkanıma teşekkür ediyoruz. Cittaslow tabii ki ulusal bir ağ. Ben 25 Ekim'de de Türkiye Koordinatörüydüm. 25 Ekim'de 33 ülke, 303 belediyeydi o zaman. Şimdi 305 oldu belediye sayımız. 305 belediye içerisinde Genel Başkan Yardımcılığına atanmıştım. Ülkemin dört bir yanını dolaşmaya çalışıyorum. Aynı zamanda Akdeniz Belediyeler Birliği Turizm Birliği Başkanıyım. Bütün bunları ulusal ve uluslararası yaptığımız çalışmalarımızla, sakin şehirlerimize adı üstünde böylesi güzel bir ağda insanlarımızın geleceği için, şehirlerimizin kültürünü, tarihini, çevreye sahip çıkma düşüncesiyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Gerçekten katılımları için bütün belde, ilçe belediye başkanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve bunların devamını diliyorum. Ülkemizin dört bir yanında tarihe, kültüre sahip çıkmaya devam edeceğiz.

"Ulaşmak istediğimiz turizm hedefimize daha kolaylıkla ulaşabileceğiz"

Cittaslow ağı sayesinde Safranbolu'da ulaşmak istedikleri turizm hedeflerine daha kolay ulaşabileceklerini ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise şunları söyledi:

"Bizim Cittaslow ağına dahil olmamız aslında Safranbolu adına çok doğal bir süreçti. O kadar yakışıyor ki sakin şehir olmaya Safranbolu zaten UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bir markaydı. İkinci bir markamız da Cittaslow ağına dahil olarak oldu. Ben Cittaslow ağına dahil Türkiye'deki tüm belediyelerimize, belediye başkanlarımıza ve onların teknik personellerine çok teşekkür ediyorum. Safranbolu'daki toplantıya verdikleri katkıdan dolayı. Onları Safranbolu'da ağırlamak bizim için çok büyük bir keyifti. Özellikle başkanımı 25 yıl sonra tekrar Safranbolu'ya gelmiş oldu Cittaslow'un bu toplantısı sayesinde onu burada görmek Safranbolu'da ağırlamakta bizler için büyük bir onurdu. Ben hepsine ve katılan tüm Belediye Başkanlarımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Cittaslow ağı sayesinde biz de Safranbolu'da ulaşmak istediğimiz turizm hedefimize daha kolaylıkla ulaşabileceğiz."