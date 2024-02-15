Karabük'ün Safranbolu ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde İsrail'in hava ve kara saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze'deki Filistinliler için kıyafet ve maske üretimi yapıldı.
Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, daha önce Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin yaralarının sarılması için Halk Eğitim Merkezinde yürütülen dikim çalışmalarının benzerinin tüm dünyanın sessiz kaldığı, büyük bir acının, dramın yaşandığı Gazzeli kardeşlerine yönelik olarak da yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Safranbolu Halk Eğitimi Merkezimizde İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de bulunan kadın ve çocuklar için polar içlik, iç çamaşırı, yeni doğan seti, eşofman takımı, maske ve battaniye üretildi. Usta öğreticilerimiz tarafından tasarımları yapılan ve Halk Eğitim Merkezimizdeki kursiyerler tarafından dikilen 60 parça ürün ve 60 bin maske paketleme işlemlerinin ardından 30 koli ile toplanma merkezi olan Mersin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne oradan da Gazze'de saldırı altındaki Filistinlilere ulaştırılacak" denildi. - KARABÜK
Son Dakika › Yerel › Safranbolu'da Gazze'ye yardım: Kıyafet ve maske üretimi yapıldı - Son Dakika
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