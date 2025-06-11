Safranbolu'da Kurban Bayramı Yoğun Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Safranbolu'da Kurban Bayramı Yoğun Geçti

Safranbolu\'da Kurban Bayramı Yoğun Geçti
11.06.2025 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda Safranbolu'ya 400 bin araç giriş yaptı, otellerde doluluk oranı yüzde 80 oldu.

UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 400 bin araç giriş çıkışı olurken, otellerdeki doluluk yüzde 80'e ulaştı.

"Sakin şehir" unvanına sahip Cittaslow ağı içinde yer alan "Kendini koruyan kent", " Osmanlı'nın parmak izi" ve "Korumanın başkenti" gibi unvanlarla anılan tarihi ilçe, 4 günlük bayram tatilinde turizmcilerin yüzünü güldürdü. Arnavut kaldırımlı sokakları, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprüleriyle ziyaretçilerini adeta açık hava müzesinde tarihi bir yolculuğa çıkardı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD) Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, bayram tatilinin değerlendirmesini yaparak kente olan ilgiden memnun olduklarını söyledi. Yetkililerden alınan verilere göre yaklaşık 400 bin aracın ilçeye giriş çıkış yaptığını aktaran Urgancıoğlu, "Konaklama tesislerimizde yüzde 80'e varan doluluk oranları gördük. Ancak Kurban Bayramı, bir şeker bayramı kadar yoğun geçmedi. Çünkü bu bayramda insanların bazı sorumlulukları oluyor ve bu durum seyahat kararlarını etkileyebiliyor" dedi. Yaz tatiliyle deniz sezonunun aynı döneme denk gelmesinin Safranbolu'daki hareketliliği bir miktar azalttığını ifade eden Urgancıoğlu, "Havanın birden ısınmasıyla birlikte tatilciler deniz kenarlarını tercih etti. Sanıyorum bu bayram Amasra biraz daha fazla ilgi gördü. Deniz kenarında olması nedeniyle sıcak havada insanlar denize yöneldi, dolayısıyla hareketin yoğunluğu biraz oraya kaymış olabilir" diye konuştu.

Tüm bu faktörlere rağmen Safranbolu'da yine de kalabalık, dolu ve canlı bir bayram geçirildiğini vurgulayan Urgancıoğlu, "Bir şeker bayramı gibi değildi ama yine de yoğun, kalabalık, dolu, güzel bir bayram geçirdik" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Safranbolu, Turizm, Kültür, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Safranbolu'da Kurban Bayramı Yoğun Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles’taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu Los Angeles'taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD’den ayrılmak zorunda kaldı Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD'den ayrılmak zorunda kaldı
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
En büyüğü 26 yaşında 3 kardeş yan yana toprağa verildi En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi
Beğenen de var eleştiren de Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek’e veda töreninde duygusal anlar yaşadı Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e veda töreninde duygusal anlar yaşadı
Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
Osimhen’in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu’nu Meksika maçında tribünden izleyecek Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu'nu Meksika maçında tribünden izleyecek

11:47
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
11:18
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü Dehşet anları kamerada
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada
11:10
Ümit Özdağ hakim karşısında İşte ilk sözleri
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri
11:00
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti’ye geçti
Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
16:52
Samsunspor transferde çok hızlı Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
Samsunspor transferde çok hızlı! Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
16:48
Osimhen’in reddettiği Al-Hilal’e transferin son gününde büyük şok
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
16:45
Skriniar’dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
Skriniar'dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
16:40
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
16:36
Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
16:31
İstanbul’dan ev bakıyorlar Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray’a ’’Evet’’ dedi
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a ''Evet'' dedi
16:19
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
16:12
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
16:11
Yer: Erzurum Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Yer: Erzurum! Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 12:44:00. #7.13#
SON DAKİKA: Safranbolu'da Kurban Bayramı Yoğun Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.