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TUNAKAN YILDIRIM

(KARABÜK) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Cittaslow (sakin şehir) üyesi Safranbolu'da Turizm Haftası kutlamaları yapıldı.

Tarihi evleri, hamamları ve konaklarıyla ünlü, dünyada "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan, hem UNESCO hem de Cittaslow'a dahil Türkiye'nin tek tarihi kenti Safranbolu'da, Turizm Haftası dolayısıyla 'Tarihi Çarşı' da program düzenlendi. Programa Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, dernek, oda, STK Başkanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Vali Mustafa Yavuz yaptı. Yavuz, "Geçmişin gidişatını misafir eden, yerli ve yabancı tursitlere, mimari güzellikleri, yerel kültürü ve eşsiz mutfağıyla muhteşem bir deneyim yaşatan Safranbolu, turizm sektörünün en önemli merkezlerinden biri konumundadır. Turizm Haftasının, farklı destinasyonlara sahip Karabük ve Türkiye'ye başarı getirmesi temennisinde bulunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri yapıldı. Protokol Üyeleri, Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin resimlerinden oluşan sergiyi gezdi. Program, lokum ve zerde kazanının kaynatılmasıyla sona erdi.