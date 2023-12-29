Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama panayırı başladı

Safranbolu Belediyesi tarafından 28-31 Aralık ??arasında düzenlenen kutlama panayırı başladı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Safranbolu turizminin 12 ay boyunca hareketli kalması anlamlı olarak panayırımızın etkili bir şekilde geliştiğini düşünüyorum" dedi.

Safranbolu Belediyesi yaklaşık 3 ay önce hazırlıklarına başladığı ve esnafın odak noktası alarak organize ettiği kutlama panayırının açılışı Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin katılımıyla dün açıldı. 28-31 Aralık ??arasında 32 Safranbolu esnafı arasında Tarihi Çarşı'da toplanan stantlarda yer aldı.

"YURT DIŞI TURLARINI DA DAHİL ETMEK İSTİYORUZ"

Elif Köse, şunları söyledi:

"Han arkası bu bölgede bizim bir onarım çalışmamız oldu hem cephelerde hem sokak sağlıklaştırması olarak. Onun tam da bittiği bugünlerde biz bu alanı hareketlendirmek, hem turizme katkı sağlamak için, Aralık ayını da renkli bir hale getirmek adına yılbaşı panayırı toplandık. 4 gün devam edecek olan panayırımızda 20 tane hediyelik eşya standımız, yaklaşık 12 yiyecek satışı yapan esnafımız var. Yaklaşık 32 esnafımızla birlikte stantlarını oluşturduk. Bugün ilk gün, 4 gün boyunca sürecek. Saat 14.00 ile 20.00 arasında devam edecek bu etkinliklerimiz. Safranbolu'ya bir canlılık ve renk kattığını söyleyebilirim. Yerli ve yabancı tüm yönetimlerde aynı düşüncelerdeler. Yılbaşı panayırı ile ilgili acentelerle de görüştük. Yaklaşık 2 ay öncesinden onları da bilgilendirdik. Bu tarihlere acentelerimiz de turlarını koydular. Şimdi yurt içi turlarımız var ancak bizim hedefimiz gelecek senelerde Noel panayırının süresini uzatmak ve yurt dışı turlarının da bu tarihlere özel turlar düzenlemesini sağlamak. Bunun sonucunda da bizim hedeflediğimiz 12 ay turizmin hareketli olması bölümünde ilerlemiş olduğumuzu düşünüyorum bu panayırla birlikte."

"PANAYIRIMIZA TÜM HALKIMIZI DAVET EDİYORUM"

Köse, "Yılbaşı panayırımız 4 gün sürecek. Tüm insanlarımızı buraya davet ediyorum. Özellikle akşam saatlerinde aydınlatma ile göz dolduran bir alan oldu. Bunu mutlaka görsünler kaçırmasınlar diyorum. Herkesin yeni yılını kutluyorum. Yeni yıl herkese sağlık, mutluluk, huzur getirsin. 2024 yılı adına güzellikler getirmesini temenni ediyorum" dedi.