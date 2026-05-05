Safranbolu\'dan Aşçılık Kampına Destek

05.05.2026 18:05
Safranbolu TSO, Mengen Aşçılık Kampı'nda safranın doğru kullanımı üzerine bilimsel çalışma sundu.

Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 6. Mengen Aşçılık Kampı'na destek vererek Safranbolu safranının gastronomi alanındaki doğru kullanımına yönelik bilimsel bir çalışma sundu.

Yaklaşık 90 üniversiteden akademisyen, öğrenci ve şefin katıldığı organizasyonda, Safranbolu'nun coğrafi işaretli ürünlerinden biri olan safran ön plana çıkarıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcılara "Safranbolu Safranı Tarifnamesi" adlı kitap dağıtıldı. Çalışmada safranın gastronomide doğru kullanımı, aroma yönetimi, ekstraksiyon teknikleri ve sık yapılan hatalar bilimsel ve uygulamalı olarak ele alındı.

Safranbolu TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erol Altuntepe, safranın yalnızca bir baharat değil aynı zamanda kültürel ve ekonomik bir değer olduğunu belirterek, doğru kullanımın önemine dikkat çekti.

Altuntepe, Mengen Aşçılık Kampı gibi geniş katılımlı bir organizasyonda yaklaşık 90 üniversiteye ulaşmanın önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, hazırlanan çalışmanın sahadaki yanlış kullanım alışkanlıklarını düzeltmeye yönelik rehber niteliği taşıdığını ifade etti.

Etkinlikte, Safranbolu safranının gastronomide bilimsel temelli yaklaşımla ele alınmasının, ürünün ulusal ve uluslararası alanda değerinin artırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

