Sağanak yağış ve dolu kent merkezinde hayatı felç etti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de uyarısı yapılan dolu ve sağanak yağış, kırsal alanın yanı sıra şehir merkezinde de yoğun şekilde etkisini gösterdi. Yağışla birlikte bazı dükkanları su basarken hayat adeta felç oldu.

Akşam saatlerinde Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan sağanak yağış, kent genelinde etkisini gösterdi. Şehir merkezinde de yoğun şekilde etkili olan dolu ve sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. Bazı bölgelerde zaman zaman yağan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yoğun kısımlarda trafik kilitlenirken ara sokaklarda oluşan su birikintileri geçişe izin vermedi. Kafelerin kapı önündeki masa ve sandalyeleri su birikintilerinin içinde kaldı. Bazı dükkanlarda yaşanan su sızıntıları ise esnafa zor anlar yaşattı.

Yağmurdan etkilenen vatandaşlar cep telefonları ile sağanak yağışı görüntüledi.