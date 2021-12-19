Üye Girişi
Sağlığa erişim kolaylaşıyor - Son Dakika

Sağlığa erişim kolaylaşıyor

19.12.2021 18:14

Sağlığa erişim kolaylaşıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı Karapınar Aile Sağlığı Merkezi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor.

Sağlığa erişim kolaylaşıyor

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı Karapınar Aile Sağlığı Merkezi inşaatında çalışmalar hızla sürüyor. Kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan merkezin, Mart ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Ulaşımdan altyapıya, eğitimden spora kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, sağlık yatırımlarında da hız kesmiyor. Bursa'nın sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak amacıyla Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde temeli Ağustos ayında atılan Aile Sağlığı Merkezi'nde de inşaat hızla devam ediyor. Yıldırım Belediyesi tarafından projelendirilen ve inşaatı Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan merkez, 480 metrekare taban alanı üzerine toplam 2 kat olarak tasarlandı. Aile Sağlığı Merkezinde, 7 adet doktor muayene odası, 2 adet tıbbi müdahale odası, 3 adet gebe izleme ve aile planlama odası, 2 adet aşı ve çocuk izleme odası, eğitim ve toplantı salonu, laboratuvar ve mutfak, tıbbi atık, kazan dairesi gibi gerekli diğer tüm mekanları bulunacak. Yaklaşık 3 milyon TL'ye mal olacak olan merkezin kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanırken, çalışmaların Mart ayı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir şehrin 'sağlıklı şehir' olabilmesi için sağlık ve sağlığı ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konulardaki eşitsizliklerin ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sağlığı öncelikli konular arasında ele aldıklarını, özellikle ev hasta bakım hizmetleriyle her yıl 10 binlerce vatandaşa evlerinde sağlık hizmeti verdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Bursa'nın sağlıklı şehir imajını güçlendirmek ve halkımızın içinde yaşamaktan mutluluk duyacağı bir şehir inşa etmek için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Karapınar Aile Sağlığı Merkezi de bu projelerimizden biri. Bölge halkının önemli bir talebiydi. Artık çalışmalarda son aşamaya geldik. Çalışma tamamlandığında mahalle halkı, yürüme mesafede sağlık hizmetlerine ulaşabilecek. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Sağlığa erişim kolaylaşıyor
Sağlığa erişim kolaylaşıyor
Sağlığa erişim kolaylaşıyor
Sağlığa erişim kolaylaşıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sağlığa erişim kolaylaşıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
18:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz
18:01 Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı
17:52 Fenerbahçe-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
17:52 Fatih Terim topa tuttu: O hakemin yaptıklarını yanına kar bırakmayacağız
17:25 Saniyeler içinde sakalları buz tuttu! İşte 3 milyon izlenen video
17:16 Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı
17:15 Ünlü şarkıcı Britney Spears'ın nişanlısından açıklama: Yılbaşında bebek yapacağız
17:14 Sumudica'dan kaybedilen Rize maçı sonrası olay sözler
16:19 Son Dakika: Kadınlar Voleybol, Dünya Kulüpler Şampiyonası'na damga vurdu
16:01 Aleyna Tilki bu sefer de duvara yazdığı yazıyla kendine küfretti
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi! Karagümrük galibiyet hasretine İzmir'de son verdi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi! Karagümrük galibiyet hasretine İzmir'de son verdi         
18:07
Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı         
18:01
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun         
13:31
Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı! Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı!         
12:01
Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı         
09:04
Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum         
22:08
Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi         
18:05
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta         
15:21
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı         
14:29
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı         
14:28
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı         
13:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 18:21:21. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlığa erişim kolaylaşıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement