Sağlık Bakanı Koca'dan Ek Ödeme Yönetmeliği ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile ilgili "Sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna Beyaz Reform diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustosa bırakıyoruz" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile ilgili açıklama yaptı. Koca açıklamasında, "Resmi Gazete'de yayınlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna Beyaz Reform diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustosa bırakıyoruz" ifadelerini kullandı. Koca, yönetmelikte yer alan maddeleri ise açıklayarak şu şekilde sıraladı: "Mahsuplaşma uygulamada tamamen kaldırılmıştır. Ne sabit ödemede ne de taban ödemede mahsuplaşma olmayacak. Hastanelerde bireysel iş yüküne bağlı teşvik ödemesi yapılacak. Sunulan en küçük hizmetin karşılığı olacak. Bir tek girişim bile, sağlık çalışanının teşvik ödemesine yansıyacak. Döner sermayede Taban Ödemesi ile yeni bir sabit ek ödeme oluşturuldu. 15 Ağustostan itibaren ödenecek olan taban ödemesi, Eylül itibariyle maaşla birlikte bordroda yer alacak. Taban ek ödemesi, yıllık izinde 12 gün için ve hastalık sebebiyle raporlu olma durumunda da geçerli olacak, kesilmeyecek. Taban ödemesi memur maaş artışına göre düzenli artacak, mahsup edilmeyecek. Böylece sağlık çalışanlarının aylığı, memur maaşı sabit ödeme ve taban ödemesinden oluşacak. Eğitim kliniği başarısına göre asistanlara pozitif ayırımcılık yapılacak. Mesai sonrası görev yapan asistan hekimler ve hekim dışı personel ek ödemeden yararlanacak. Poliklinik hizmetlerinin teşvikte ağırlığı artırılacak. Çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyeti dikkate alınacak. Döner sermaye ek ödemelerinde ülke genelindeki dengesizlik giderilip, adil paylaşım sağlanacak. Hastanelerin teşvik ödemesinde tahakkuk, kaynak kullanım verimliliği finansal sürdürülebilirlik ile kurum hedeflerine ulama gibi hususlar etkili olacak. Normal doğumu teşvik amacıyla kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde ek bir teşvik uygulanacak. Özellikli hizmetler teşvik edilmeye devam edilecek. Mesai sonrası çalışma, günlük is yükü dikkate alınmak kaydıyla teşvik edilecek. Üniversitelerde olanlar dahil bütün sağlık çalışanlarının sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine aktarılarak maaşa eklendi" ifadelerini kullandı. - ANKARA