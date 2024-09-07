Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sakarya'da kaza yapan ambulans ekibini ziyaret etti - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sakarya'da kaza yapan ambulans ekibini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sakarya\'da kaza yapan ambulans ekibini ziyaret etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sakarya'nın Ferizli ilçesinde meydana gelen kaza sonucu yaralanan ambulans ekibini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

07.09.2024 21:26  Güncelleme: 21:31
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sakarya'nın Ferizli ilçesi D-650 kara yolunda kaza yapan ambulans ekibine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaza, dün sabah saatlerinde Karasu- Adapazarı D-650 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. (29) kontrolündeki 54 FM 526 plakalı ambulans, Sinanoğlu mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü F.Y., sağlık personelleri M.B. (26) ve O.Y.G. (27) ile ambulans içerisinde bulunan hasta A.A. (34) yaralandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri süren ambulans ekibini ziyaret eden Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ekibin yanı sıra tedavi gören hastaları da ziyaret eden Bakan Memişoğlu'na; Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve Sakarya İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir, eşlik etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sakarya'da kaza yapan ambulans ekibini ziyaret etti - Son Dakika

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