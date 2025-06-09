Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir." - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: 'Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek,... - Son Dakika
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