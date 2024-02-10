Sağlık Bakanı Koca: Silahlı saldırıda yaralanan vatandaşın ameliyatı tamamlandı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan vatandaşın ameliyatının tamamlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yaparak, "İstanbul Küçükçekmece'de, bir silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımız, acil müdahale ve yoğun bakım sonrası beyin ameliyatına alınmış olup, ameliyatı halen devam etmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadeleri ile yaralı vatandaş hakkında bilgi vermişti.

Bakan Koca, bir paylaşım daha yaparak yaralı vatandaşın ameliyatının tamamlandığını ve yoğun bakıma alındığını açıkladı. Bakan Koca, "Beyin ameliyatının devam ettiği bilgisini verdiğimiz, İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımızın operasyonu tamamlanmış olup, kendisi yoğun bakıma alınmıştır. Ameliyat sonrası hastamızın durumu ciddi olup yakından takip edilmektedir. Tekrar acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA