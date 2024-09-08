Sağlık Bakanı Ümraniye'de Spor Etkinliklerine Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sağlık Bakanı Ümraniye'de Spor Etkinliklerine Katıldı

Sağlık Bakanı Ümraniye\'de Spor Etkinliklerine Katıldı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Halk Sağlığı Haftası'nda Ümraniye'de çeşitli spor etkinliklerine katıldı. Bakan Memişoğlu kendisine eşlik eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte yürüyüş yapıp çocuklarla top oynadı. Bakan Memişoğlu, 'Hastalanmadan bedenimizi korumamız gerekir. Düzenli spor yapmamız, her gün yüzme ve spor aktivitesinde bulunmamız gerekiyor' ifadelerini kullandı.

08.09.2024 14:27  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Halk Sağlığı Haftası'nda Ümraniye'de çeşitli spor etkinliklerine katıldı. Bakan Memişoğlu kendisine eşlik eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte yürüyüş yapıp çocuklarla top oynadı. Bakan Memişoğlu, "Hastalanmadan bedenimizi korumamız gerekir. Düzenli spor yapmamız, her gün yüzme ve spor aktivitesinde bulunmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Ümraniye Millet Bahçesi'nde çeşitli spor aktivitelerine katıldı. Bakan Memişoğlu'na, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ve vatandaşlar eşlik etti. Bakan Memişoğlu, beraberindeki heyet ile birlikte çocuklarla top oynadı. Açıklamalarda bulunan Memişoğlu, "Bu hafta Halk Sağlığı Haftası, hastalanmadan bedenimize bakmamız ve bunu bir emanet olarak görmemiz gerekir. Sigara ve alkol gibi kendimize, çevremize zarar verecek alışkanlıklardan uzak durmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Düzenli spor yapmamız gerekiyor"

Bakan Memişoğlu, "Bizim toplumumuzda en büyük 3 sorunumuz kilo, hareketsizlik ve bağımlılık. Bu 3 sorun maalesef hep beraber toplum olarak çözmemiz gereken önemli sorunlar. Bedenimizin, sağlığımızın riskleri bunlar. Kilolu olduğunuz zaman veya sigara bağımlılığınız varsa her türlü hastalık riski ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Hastalanmadan bedenimizi korumamız gerekir, düzenli spor yapmamız, her gün yüzme ve spor aktivitesinde bulunmamız gerekiyor" dedi.

"Türk toplumunun yüzde 60'a yakınına kilolu diyoruz"

Toplumun beslenme konularına değinen Memişoğlu, "Türk toplumunun yüzde 60'a yakınına kilolu diyoruz. Beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Toplum olarak maalesef hızlı ve çabuk yiyoruz. Özellikle, karbonhidrat ağırlıklı besleniyoruz, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Meyve ve sebze yememiz gerekiyor, bununla beraber de hareket etmemiz gerekiyor. Ümraniye'de bunu insanlara göstererek farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bedenimizin her zaman spora ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

"Bize emanet edilen bu vücudu korumalıyız"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise, "Dünya Halk Sağlığı Günleri yani koruyucu hekimlik meselesi. Vatandaşın hasta olmadan kendine bakarak, spor yaparak, yemek ve ihtiyaçlarını gidererek en iyi şekilde sağlığına dikkat etmesi lazım. Allah tarafından yaratılıp bize emanet edilen bu vücudu korumalıyız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kemal Memişoğlu, İsmet Yıldırım, Sağlık Bakanı, Belediye, istanbul, Ümraniye, Sağlık, Güncel, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlık Bakanı Ümraniye'de Spor Etkinliklerine Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:17 Diyarbakır’da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı Diyarbakır'da Narin Güran soruşturması kapsamında 21 kişi gözaltına alındı
15:42 İletişim Başkanı Altun duyurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Narin talimatı İletişim Başkanı Altun duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin talimatı
14:38 Didem Arslan’dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun
13:25 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta Üçü de aileye başsağlığı dilemedi Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi
12:00 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış
15:19 Dirk Kuyt’ın takımı Fenerbahçe’nin genç yıldızını transfer etti Dirk Kuyt'ın takımı Fenerbahçe'nin genç yıldızını transfer etti
15:18 Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı Gücünüz bir tek garibana mı yetiyor? Zabıtanın mallarına el koyduğu seyyar satıcının feryadı yürek dağladı
15:14 Şahan Gökbakar’ın lüks villası kaçak çıktı Yıkım kararı alındı Şahan Gökbakar'ın lüks villası kaçak çıktı! Yıkım kararı alındı
14:59 CHP tüzük kurultayında gerginlik Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı CHP tüzük kurultayında gerginlik! Yavaş isyan etti, İmamoğlu ve Özel gönlünü almaya çalıştı
14:38 Taraftarlar merakla bekliyordu Galatasaray’da Hakim Ziyech için karar çıktı Taraftarlar merakla bekliyordu! Galatasaray'da Hakim Ziyech için karar çıktı
14:25 Kayınvalidesinin evinden video paylaştı İran’a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü Kayınvalidesinin evinden video paylaştı! İran'a gelin giden Türk kızını şaşırtan tuvalet kültürü
14:20 Emre Fel’in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü ’’Patlıcanlı dondurma’’ diyen bile var Emre Fel'in canlı performansı dinleyicileri ikiye böldü! ''Patlıcanlı dondurma'' diyen bile var
14:17 İsrailli bakana kum atan 27 yaşındaki kadın hapishaneye gönderildi İsrailli bakana kum atan 27 yaşındaki kadın hapishaneye gönderildi
14:14 Avustralya’nın popüler dizisi Home and Away’in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu Avustralya'nın popüler dizisi Home and Away'in dizinin oyuncusu evinde ölü bulundu
14:04 İlk kez görüntülendi İşte içinde kayıp Narin’e ait DNA örnekleri bulunan araç İlk kez görüntülendi! İşte içinde kayıp Narin'e ait DNA örnekleri bulunan araç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 17:20:00. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Ümraniye'de Spor Etkinliklerine Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement