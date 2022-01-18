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Sağlık çalışanları farkındalık için yeşil kurdele taktı... Kadın Doğum Uzmanları, rahim ağzı kanserine dikkat çekti - Son Dakika

Sağlık çalışanları farkındalık için yeşil kurdele taktı... Kadın Doğum Uzmanları, rahim ağzı kanserine dikkat çekti

18.01.2022 20:08

Sağlık çalışanları farkındalık için yeşil kurdele taktı.

Sağlık çalışanları farkındalık için yeşil kurdele taktı... Kadın Doğum Uzmanları, rahim ağzı kanserine dikkat çekti

DENİZLİ Denizli'de sağlık çalışanları, Türkiye'de her yıl 3 bin kadına tanısı koyulan rahim ağzı kanseri farkındalığı için harekete geçti. Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında her yıl Ocak ayında ülke genelinde gerçekleşen farkındalık çalışmalarına Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimleri ve çalışanları yeşil kurdele takarak destek verdi.

Kadın sağlığını tehdit eden başlıca rahatsızlıklar arasında rahim ağzı kanserinin bulunduğunu ve her hastalıkta olduğu gibi erken teşhisin tedavide önemli rol oynadığını belirten hastane hekimleri, kadınların yıllık muayene ve taramalarını atlamamaları gerektiğinin altını çizdi.

Her yıl Türkiye'de 3 bin kadına rahim ağzı kanseri tanısı konuyor ve de yılda bin 500 kadın bu hastalıktan dolayı hayatını kaybediyor. Her yıl Ocak ayında 'Rahim ağzı kanseri farkındalık ayı' olarak belirlenmesi nedeniyle bu konuya dikkat çekmek ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi çalışanları rahim ağzı kanserine farkındalık oluşturmak için yeşil kurdele takarken hastane hekimleri de kamera karşısına geçerek bilgilendirmelerde bulundu. Dünyada kadınlarda 3. sıklıkta görülürken, ülkemizde ise 9. sırada yer alan rahim ağzı kanserinin erken teşhisle tedavi edilebildiğine dikkat çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Doç. Dr. Ömer Demirtaş, Op. Dr. Melek Çiçek Aydın ve Op. Dr. Suat Gencer, tüm kadınları tarama testlerini düzenli bir şekilde yaptırmaya davet etti.

"Tedavisi yapılabilen bir kanser türüdür"

Tarama testleri sayesinde kanserin erken teşhisinin yapıldığını ve erken teşhis sayesinde tedavisinin kolay bir şekilde yapıldığını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Suat Gencer ise, şu önerilerde bulundu: "Kadınlarda en sık görülen 5'inci kanser, kadın kanserleri içerisinde 2'inci sırada yer alan rahim ağzı kanseridir. Bu kanserin en önemli özelliği önlenebilir ve tedavi edilebilir olmasıdır. En sık karşımıza adet aralarında ortaya çıkan kanama, ilişki sonrası ortaya çıkan kanama şikayetiyle çıkar. Rahim ağzı kanserinde kötüye gidiş başladıktan sonra kanser haline gelmesi ortalama 8 ile 10 yıllık bir süre alır. Bu süre içerisinde kadınlarımıza yapılacak smear testiyle kötüye gidişi tespit etmemiz mümkündür. Bu kötüye gidiş tespit edildikten sonra tedavisi yapılabilen bir hastalıktır. Bundan korkmayalım, tedbirimizi alalım kontrollerimizi yaptıralım."

"Erken teşhis edildiği takdirde önlenebilir"

Rahim ağzı kanserinin nedeninin tamamen aydınlatılmış bir hastalık olmamasına rağmen erken teşhis edildiğinde önlenebilir olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Ömer Demirtaş, "Bu ay 'Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı', rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanser türü, yapılan taramalar, rahim ağzı örneklemeleri ve smear testleri konusunda hastalarımızın gerekli tedbirleri almasının uygun olacağını düşünüyoruz. Taramalarımızı geciktirmeden muayene olmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"Yıllık kadın doğum takipleri mutlaka yaptırılmalı"

Tüm kadınları tarama testlerini düzenli bir şekilde yaptırmaya davet eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melek Çiçek Aydın ise "Ocak ayı 'Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı' olduğu için birkaç bilgi vermek istiyorum. Kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanserlerinden biri olan rahim ağzı kanseri önlenebilir bir kanserdir. HPV virüsünün sebep olduğu bir kanser olması sebebiyle bunların bazı aşıları da vardır. Erken dönemde aşılarını yaptırıp önlenebilir ya da erken dönemde taramaları yaptırılarak bulguları saptanan kadınlarda tedavileri olduğu için hayat kurtarıcı bir öneme sahiptir. O yüzden mutlaka yıllık kadın doğum takiplerini yaptırmanızı öneriyorum" dedi.

Sağlık çalışanları farkındalık için yeşil kurdele taktı... Kadın Doğum Uzmanları, rahim ağzı kanserine dikkat çekti
Sağlık çalışanları farkındalık için yeşil kurdele taktı... Kadın Doğum Uzmanları, rahim ağzı kanserine dikkat çekti
Sağlık çalışanları farkındalık için yeşil kurdele taktı... Kadın Doğum Uzmanları, rahim ağzı kanserine dikkat çekti

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Rahim Ağzı Kanseri, Kadın Hastalıkları, Kanser, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sağlık çalışanları farkındalık için yeşil kurdele taktı... Kadın Doğum Uzmanları, rahim ağzı kanserine dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık çalışanları farkındalık için yeşil kurdele taktı... Kadın Doğum Uzmanları, rahim ağzı kanserine dikkat çekti - Son Dakika
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