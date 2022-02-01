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Sağlık Pehlivan'ı: Yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı - Son Dakika

Sağlık Pehlivan'ı: Yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı

01.02.2022 15:56
Sağlık Pehlivan'ı: Yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı

Kar kalınlığının 45 santimetreyi bulduğu Samsun'un Canik ilçesinde bir acil tıp teknisyeni(ATT), zorlu hava şartlarında 77 yaşındaki kadını sırtında taşıyarak ambulansa yetiştirdi.

Kar kalınlığının 45 santimetreyi bulduğu Samsun'un Canik ilçesinde bir acil tıp teknisyeni(ATT), zorlu hava şartlarında 77 yaşındaki kadını sırtında taşıyarak ambulansa yetiştirdi.

Tansiyon rahatsızlığı olan ve kalbinde ritim bozukluğu bulunan 77 yaşındaki Meliha Belik, 112'yi arayarak yardım talebinde bulundu. Karlı yolları aşarak Uluçayır Mahallesi'ne giden 112 çalışanları hastaya ulaştı. ATT olarak görev yapan Onur Pehlivan, hastayı sırtına alarak evin merdivenlerinden çıkardı. Akabinde ise ambulansa yetiştirdi. O anın fotoğrafı ise yürekleri ısıttı. - SAMSUN

Sağlık Pehlivan'ı: Yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı
Sağlık Pehlivan'ı: Yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı

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Samsun, Canik, kar, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sağlık Pehlivan'ı: Yaşlı kadını sırtında ambulansa taşıdı - Son Dakika


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