Sağlık-Sen\'den Yerli Üretim Vurgusu

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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık hizmet kalitesinin yanı sıra sağlık teknolojileri ve sağlık ürünleri alanında da kendi kendine yeter hale gelmemiz elzemdir" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Op. Dr. Orhan Koç ve Dr. Hakkı Gürsöz'ü Sağlık-Sen Genel Merkezi'nde ağırladı. Genel Başkan Yardımcıları Yasin Barutcu, İdris Baykan ve Mustafa Irgatoğlu'nun da yer aldığı görüşmede, Sağlık-Sen'in de paydaşı olduğu 'Sağlık Sanayimizin Geleceği Çalıştayı' hakkında görüş alışverişi yapıldı. 11-12 Ekim tarihlerinde 'Hayat ve Dünya Değişiyor, ya Biz?' teması ile ülkenin sağlık sanayisinin geleceğinin konuşulacağı çalıştaya yönelik değerlendirmelerde bulunulan ziyarette, sağlıkta teknolojinin önemi tartışıldı.

"Sağlık alanında da yerlileşme ve millileşmeye yoğunlaşmalıyız"

Sağlık sisteminin nitelikli insan kaynağı, yenilenen alt yapısı ile dünyada örnek gösterilecek seviyeye ulaştığını belirten Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan, "Sağlık hizmet kalitesinin yanı sıra sağlık teknolojileri ve sağlık ürünleri alanında da kendi kendine yeter hale gelmemiz elzemdir" dedi.

Yerli üretime dikkat çeken Doğan, "Bugün savunma sanayii alanında olduğu gibi sağlık alanında da yerlileşme ve millileşmeye yoğunlaşmamız gerektiği kanaatindeyiz. Enjektör ucundan en nitelikli cihazlara kadar yerli ve milli imkanlarla üretilen, dışa bağımlılığın olmadığı bir sağlık endüstrisini arzuluyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA