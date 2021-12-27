Üye Girişi
Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı

27.12.2021 23:11
Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı

Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi ve Adana Şubesi'nin İl Divan Toplantısı yapıldı.

Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi ve Adana Şubesi'nin İl Divan Toplantısı yapıldı.

İl Divan Toplantısı'na Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Genel Sekreter Durali Baki, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan, Yusuf Dural ve Yasin Barutcu ile çeşitli illerden gelen Sağlık-Sen şube başkanları ve sağlık çalışanları katıldı. Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Sağlık çalışanları başta olmak üzere kamu çalışanlarını ekonomik dalgalanmalara ezdirmeyecek bir ücret artışı temel talebimizdir. Bu konudaki mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Durmuş, sendikal gündemle ilgili de açıklamalarda bulunarak, "6'ncı Dönem Toplu Sözleşme ile sağlık çalışanları özelinde sabit ek ödemenin yüzde 20 oranında artırılması gibi önemli kazanımlar elde ettik. Ancak son aylarda yaşanan ekonomik dalgalanmadan dolayı alım gücünü ve refah seviyesini yükseltecek bir iyileştirme talebimizi her platformda dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sağlıkçılara yönelik düzenlemenin Meclise getirilmesini bekliyoruz"

Sağlık çalışanlarıyla birlikte tüm kamu çalışanlarına ilave zam yapılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüklerini hatırlatan Durmuş, "Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle asgari ücrete yapılan yüzde 50 artış önemli bir adım oldu. Ancak bu ekonomik sıkıntılardan toplumun tüm kesimleri gibi pandemi sürecinin kahramanı sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız da son derece olumsuz etkilendi, ücretleri eridi. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız ile yaptığımız görüşmede ilave zam yapılması talebimizi dile getirdik. Ekonomik dalgalanmanın verdiği zararı telafi edecek ek zam istedik. Ayrıca üzerinde çalışılmaya başlandığı duyurulan sağlık çalışanlarının ücretlerine yönelik yapılacak düzenlemenin de en kısa sürede Meclis gündemine gelmesini bekliyoruz" dedi.

"Vergi muafiyeti önemli bir adım ancak gerçek ihtiyaç ek zam"

Vergi muafiyetinin önemli bir adım olduğunu ancak zam yapılmasının daha önemli olduğunu ifade eden Durmuş, "Kamu görevlilerine yönelik vergi muafiyeti düzenlemelerini olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ancak ekonomik getiri açısından tek başına kesinlikle yeterli değil. Zira kamuoyunda zikredilen rakamlar gerçeği yansıtmamakta, düzenleme kayda değer bir ücret artışına sebep olmamaktadır. Dolayısıyla ek zam talebimiz geçerliliğini ve önemini korumaktadır" şeklinde konuştu.

"Sağlık-Sen olarak çalışanlarımızın inancı ve umuduyuz"

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı ise, kutsal bir amaca emek verdiklerini belirterek, "Sağlık-Sen olarak biz çalışanlarımızın inancıyız, umuduyuz. Biz rakamlara sığmayacak kadar büyük bir davanın mensuplarıyız. Yıkılanı onarmak, döküleni toplamak hep bize düştü ve hep bize düşecek. Bu yüzden en zor şartlarda bile inancımızı, kararlılığımızı asla yitirmedik. Bundan sonra da yitirmeyeceğiz. Aynı aşk ve aynı heyecanla hizmete devam edeceğiz" dedi.

"Tabandan kopuk olarak sendikacılık yapılmaz"

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, Sağlık-Sen'in kurulduğu günden bugüne insanı ve emeği merkeze aldığını dile getirerek, "Sendikacılık bir meslek, bir heves işi değildir. Sendikacılık, ahlaklı, cesur ve imanlı kimselerin işidir. Yatarak, çalışmadan, üretmeden sendikacılık yapılmaz. Tabandan kopuk olarak, çalışanın derdiyle dertlenmeden, sevincine ortak olmadan sendikacılık yapılmaz. Sendikacılık sağlık çalışanlarına, ülkeye ve millete hizmet etmektir. Mücadele etmeden haklarımızı almak mümkün değil. Tüm sağlık çalışanları birleşerek, sendikalaşarak haklarımızı alacağız. Elimizde büyük bir güç var, bu güç imanımız ve birlikteliğimizdir. Biz, bir ve beraber olduğumuz sürece aşamayacağımız hiç bir engel yoktur" diye konuştu. - GAZİANTEP

Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı
Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı
Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı

YORUMLAR
500

Gaziantep, Adana, Vergi, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı - Son Dakika


Emekli ve memur zammıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Hazine sıkıntı çıkarmayacak Emekli ve memur zammıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Hazine sıkıntı çıkarmayacak         
23:08
Son Dakika: "40 milyar dolar piyasaya sürüldü" iddiasına Maliye Bakanı Nebati'den cevap: Hani nerede bu para? Son Dakika: "40 milyar dolar piyasaya sürüldü" iddiasına Maliye Bakanı Nebati'den cevap: Hani nerede bu para?         
22:09
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı Kraliçe Elizabeth'i öldürmek isteyen suikastçının videosu ortaya çıktı         
09:30
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
23:07 Emekli ve memur zammıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Hazine sıkıntı çıkarmayacak
23:07 Ahmed Hassan, attığı golle gündemin zirvesinde yer aldı
22:43 Örtülü faiz eleştirilerine Numan Kurtulmuş'tan yanıt: Muhafazakarları tereddüt ettirmek için uydurulmuş bir söylem
22:43 Rıdvan Dilmen uyardı: Beşiktaş taraftarı buna hazır olsun
22:21 Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sevgilisi Gökhan Göz'ü aldattığı iddialarına cevap verdi
22:09 Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı
22:08 Son Dakika: "40 milyar dolar piyasaya sürüldü" iddiasına Maliye Bakanı Nebati'den cevap: Hani nerede bu para?
21:45 Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin "Omicron" raporunu yayınladı
21:37 Rıdvan Dilmen'den gündem olacak yorum: Hakeme küfrettiler ama karar doğruydu
21:20 Fenerbahçe'den gönderildi, içinden Ronaldo çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 23:19:12. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık-Sen İl Divan Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement