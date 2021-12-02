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Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Bektaş: "Sağlık çalışanları arasında ayrım yapmamalı" - Son Dakika

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Bektaş: "Sağlık çalışanları arasında ayrım yapmamalı"

02.12.2021 16:11
Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Bektaş: "Sağlık çalışanları arasında ayrım yapmamalı"

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cihan Bektaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan zammın, sadece uzman ve pratisyen hekimleri kapsamasını eleştirdi.

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cihan Bektaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan zammın, sadece uzman ve pratisyen hekimleri kapsamasını eleştirdi. Sağlık çalışanlarının sadece hekimlerden oluşmadığını, sağlığın bir ekip işi olduğunu vurgulayan Bektaş, "Zam tüm sağlık çalışanlarını kapsamalı, sağlık çalışanları arasında ayrım yapılmamalıdır. Bakanlığı bu yanlıştan geri dönmeye çağırıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzman ve pratisyen hekimlere 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında zam düzenlemesi yapılacağını açıklamıştı. Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cihan Bektaş da, mecliste görüşmeleri başlayan düzenlemenin sadece hekimleri değil, tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğine vurgu yaptı.

"Sağlık çalışanları arasında ayrımcılık oluşturuyor"

Yapılan düzenlemenin sağlık çalışanları arasında ayrımcılık oluşturduğunu ifade eden Bektaş, "Sağlık Bakanlığı bu yanlıştan derhal dönmelidir. Sağlık bir ekip işidir, bu ekipten hiç kimse dışlanamaz. Ekibin bir parçasını ayırır, motivasyonunu düşürürseniz, sistem çöker. Bu çökmüş sistemden ne vatandaş ne devlet istediği verimi alamaz. Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanları arasında ayrım yapmamalı, zam tüm sağlık çalışanlarını kapsamalıdır. Düzenleme, TBMM'de onaylanmadan, 1 milyon sağlık çalışanını kapsayacak şekilde hak ve hakkaniyet esasıyla yeniden ele alınmalıdır" diye konuştu.

"Siyasi iradeyi, haksızlığa 'dur' demeye davet ediyoruz"

Başkan Bektaş, sistemde düzeltilmesi gereken birçok yanlış olduğunu, sadece hekimleri kapsayan zamla birlikte bu yanlışlara bir yenisinin daha eklendiğini savunarak, "Mevcut sistemde zaten birçok haksız, ayrıma neden olan uygulama var. Sağlık çalışanları arasında aynı işi yapan, aynı unvana sahip insanlar birbirinden farklı ücretler alıyorlar. Sağlık çalışanları alın terinin karşılığını istiyoruz. Bu hakkı bize çok görenlerin vicdanına seslenmek istiyorum. Bir sağlık çalışanı 7/24 saat çalışıyorsa, korona virüse yakalanma oranı vatandaşa oranla 10 kat daha fazlaysa, can kurtarmak için can veriyorsa bunun karşılığını ödemek boynunuzun borcudur. Sağlık çalışanlarımızın emeğinin değersizleştirilmesine kimsenin hakkı yok ve buna asla müsaade etmeyeceğiz. Siyasi iradeyi, haksızlığa 'dur' demeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Aldıkları ücretler, hastane bütçesi yerine genel bütçeden ödenmeli"

Ek ödeme sisteminin adaletli hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Bektaş, şöyle devam etti:

"Bizler artık bir an evvel adaletli bir döner sermaye sistemin acilen hayata geçirilmesini istiyoruz. Bizler defalarca bakanlığa, siyasi iradeye çağrıda bulunduk, genel merkezimiz buna yönelik çözüm önerilerimizi her bir muhatabıyla paylaştık. Hekimlerin performanslarına göre aldıkları ücretler, hastane bütçesi yerine genel bütçeden ödenmeli. Bugün açıklanan bu yanlış adımlara karşı bundan sonraki süreçte mekik diplomasisine başlayacağız ve bu işin yanlışlığını anlatacağız." - İZMİR

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Bektaş: Sağlık çalışanları arasında ayrım yapmamalı

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Türk Lirası, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Bektaş: 'Sağlık çalışanları arasında ayrım yapmamalı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Bektaş: "Sağlık çalışanları arasında ayrım yapmamalı" - Son Dakika
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