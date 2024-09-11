Sağlık-Sen'den Sağlık Çalışanları İçin Talepler - Son Dakika
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Sağlık-Sen'den Sağlık Çalışanları İçin Talepler

Sağlık-Sen\'den Sağlık Çalışanları İçin Talepler

Sağlık-Sen tarafından Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu ve kurul üyelerine, hekiminden hemşiresine tüm sağlık çalışanlarının mali haklarında iyileştirme yapacak taleplerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirildi.

11.09.2024 11:40
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Sağlık-Sen tarafından Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu ve kurul üyelerine, hekiminden hemşiresine tüm sağlık çalışanlarının mali haklarında iyileştirme yapacak taleplerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirildi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken ve Sağlık-Sen Hukuk Müşaviri Av. Özlem Titrek Yıldırım'dan oluşan heyet, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Başkanvekili Serkan Topaloğlu ve kurul üyelerine sağlık çalışanlarının taleplerini içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan kurul üyelerine yaptığı konuşmada, sunumun hekiminden hemşiresine, paramediğinden teknikerine, teknisyeninden memuruna ve hizmetlisine kadar tüm sağlık profesyonellerinin taleplerini içerdiğini dile getirdi.

"Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastaneleri için karşılıklı yer değişikliği önerisi gündeme geldi"

Sağlık Bakanlığı'nda 3+1 sözleşmeli olarak görev yapan sağlık çalışanlarına ve üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına karşılıklı yer değişikliği hakkının verilmesiyle büyük bir memnuniyet oluşacağını kaydeden Doğan, konuyla ilgili Sağlık-Sen'in önerilerini sıraladı. Sağlık-Sen tarafından oluşturulan Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu ve Üniversite Hastaneleri Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu hakkında da kurul üyelerine bilgi veren Doğan, platform verilerini kurul üyeleri ile paylaştı.

"Sağlık personelinin akşam 20.00'den sabah 06.00'ya kadar geçen süreler için ücretleri yüzde 50 artırımlı ödenmelidir"

Sağlık profesyonellerinin nöbet ücretlerinin günümüz ekonomik şartlarına göre düşük kaldığını ifade eden Doğan, nöbet ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamlarının artırılmasını istedi. Ayrıca sunumda gece tazminatı talebine dikkat çeken Doğan, "Sağlık personelinin akşam saat 20.00'den sabah saat 06.00'ya kadar geçen süreler için ücretleri yüzde 50 artırımlı ödenmelidir" ifadelerine yer verdi.

Sağlık çalışanlarına muayene önceliği verilmesi ve sağlık profesyonellerinin giydiği formanın 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarında olduğu gibi özel görev kıyafeti sayılması gerektiği de Doğan tarafından ifade edildi.

Doğan, Sağlık-Sen'in talepleri arasında yer alan; taban ödemelerin artırılması, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşme tavan ücretlerinin, teşvik ve destek ödemelerinin artırılması, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının teşvik ek ödemelerinin artırılması ve temel ek ödemenin yüzde 100 oranında artırılması, temel ödemenin emekliliği yansıtılması gibi konular hakkında da tablolarla bilgi verdi. Ayrıca Sağlık-Sen heyeti, 'Sağlık Sistemine Çalışan Bakış Açısı' ve 'Sağlık Sistemine Hasta Bakış Açısı' konulu sunumla da gerçekleştirdi.

Yapılan sunumda yer alan diğer başlıklar ise şu şekilde sıralandı:

"Hizmetli kadrosunda görev yapanların Genel İdare Hizmetler Sınıfına atanmaları sağlanmalıdır.

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı ile bağlı kuruluşları personeline ve araştırmacı kadrosundakilere ek ödeme verilmeli.

Uzman hemşirelerin yetkileri artırılmalıdır.

Uzman hemşire ve uzman ebelerin özel hizmet tazminatları artırılmalıdır.

Emekli olan sağlık profesyonellerinin maaşları artırılmalıdır."

Başkanvekili Topaloğlu: "Sağlık-Sen bizim için çok önemli"

Yapılan sunumların ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu, Sağlık-Sen'in 'Sosyal Sendikacılık' anlayışıyla yürüttüğü çalışmaların değerli olduğunu söyledi. Topaloğlu, "Sendikacılığa farklı bir bakış açısı getirmişsiniz" dedi.

Yapılan sunumların önemli olduğuna dikkat çeken Topaloğlu, "Sağlık-Sen bizim için çok önemli. 270 bini aşan üye sayısıyla sağlık çalışanlarının önemli bir çoğunluğunu temsil ediyor. Sunumda yer alan konular bizim de gündemimizde" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sağlık-Sen'den Sağlık Çalışanları İçin Talepler - Son Dakika

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